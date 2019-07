Landtagsabgeordneter will 380-kV-Trasse in Lüstringen unter die Erde bringen CC-Editor öffnen

Wird die 380-kV-Trasse in Lüstringen und Darum als Freileitung oder als Erdkabel gebaut? aufgestockt. Foto: David Ebener

Osnabrück. Der Landtagsabgeordnete Frank Henning tritt dafür ein, dass die geplante 380-kV-Hochspannungsleitung in Lüstringen und Darum unter die Erde gelegt wird. In einer Pressemitteilung stellt sich der SPD-Politiker an die Seite der Bürgerinitiative, die sich gegen eine 380-kV-Freileitung in Darum und Lüstringen ausspricht.