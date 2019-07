Flexibel: Die ukrainische Artistin Olha Peresada ist einer der Stars des Circus Flic Flac. Bis Sonntag ist sie noch mit ihrem ebenso spektakulären und sinnlichen Stangentanz im Regen in Osnabrück zu sehen. Foto: David Ebener

Osnabrück. Mit ihrem Stangentanz im Regen zählt die Ukrainerin Olha Peresada zu den Höhepunkten in der Show von Circus Flic Flac, der zurzeit in Osnabrück gastiert. Dass dies so ist, verdankt sie einem Zufall, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion verriet.