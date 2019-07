Osnabrück. Es war ein weiter Weg, den der junge Gospelchor von Havanna bis in die restlos ausverkaufte Osnabrücker König Christus Kirche zurückgelegt hatte.

Gegründet wurde der bisher einzige kubanische Gospelchor im Januar 2019. Musikalisch aufgebaut und mit Arrangements und Kompositionen versehen von der deutsch-amerikanischen Sängerin Deborah Woodson, war der Klangkörper schon nach sechs Monaten bereit, eine Tournee anzutreten.

Organisiert durch Gerd Knuth vom Gospelbüro Köln GbR führt diese an 23 Spielstätten in ganz Deutschland. Osnabrück ist darunter, denn die Haster König Christus Gemeinde pflegt seit 2010 eine Partnerschaft mit der Kirche San Judas y San Nicolas in Havanna.

Doch es wird nicht nur gesungen. Aufgrund seiner Spanischkenntnisse stellt Martin Wolter, ehemaliger Pastor der Osnabrücker Lutherkirche, den jungen Sängern viele Fragen zu ihrem Leben als Christen in einem atheistischen Land. Erst im Laufe des Abends gewinnt die Musik die Oberhand.

Der Chor erweist sich dabei als ein Ensemble von Solisten. Bei fast jedem Lied fungiert eine andere Person als Frontsänger während die Übrigen begleiten. Nur zwei Keyboarder und ein Perkussionist bleiben am Platz. Die meisten Titel sind aus dem einschlägigen Repertoire bekannt, doch wirken sie hier ungemein aufgefrischt. So kommt etwa " Joshua fit the battle of Jericho" nicht nur auf spanisch daher, sondern auch noch im Kalypso-Rhythmus. Unschwer zu erkennen ist "Kumbaya senor". Besonders gut klingt Leonhard Cohens "Halleluja" und das beliebte "Guantanamera" darf natürlich nicht fehlen.