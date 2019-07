Osnabrück. In St. Marien spielte Dominique Sauer das erste Konzert des Orgelsommers mit Werken von Walther, Rinck, Mendelssohn Bartholdy, Schumann und Lefébure-Wély.

Alles wie gehabt: Der Orgelsommer beginnt, und die Kirche ist voll. In diesem Fall erlebte das Publikum in St. Marien, wie locker und gut gelaunt ein Orgelkonzert klingen kann. Dominique Sauer hat zur Eröffnung des Orgelsommers lauter kaum bekannte Stücke auf das Programm gesetzt, darunter ein „Flötenkonzert für die Orgel“ von Christian Heinrich Rinck als einziges umfangreicheres Werk. Ausgesprochen klassisch klingt es, obwohl der Komponist bis 1846 lebte. Sicher kann man das Konzert als etwas harmlos bezeichnen, das Thema im Rondo-Finale ist geradezu niedlich. Dominique Sauer will seinem Publikum in diesem Konzert eben keinen fetten Braten auftischen, wie er im Gespräch vor dem Konzert sagt, auch keinen Rotwein, sondern Prosecco.

Und wenn man in Rincks Werk auf die Details achtet, ist es doch ein ganz reizendes Stück. Ein einfaches Beispiel: In allen Sätzen präsentiert Rinck längere Passagen in moll-Tonarten, ohne jemals die sonnige Grundstimmung zu gefährden. Die Klänge glänzen und funkeln dabei nur deshalb so schön, weil Dominique Sauer die vielen Läufe und Spielfiguren so luftig perlen lässt. Und das ganz unaufdringlich und ohne Angeberei, seine Interpretationen sind vielmehr im ganzen Programm durch eine gewisse Gelassenheit geprägt.

Abgesehen von drei Choralvorspielen von Johann Gottfried Walther zu Beginn des Konzerts hat keins der Werke im Programm einen kirchlichen Bezug: Ein Marsch von Mendelssohn Bartholdy und ein Kanon von Robert Schumann sind im Original nicht einmal für die Orgel komponiert. Und dennoch sticht das letzte Werk des Abends im Tonfall deutlich heraus. Der „Boléro de concert“ von Louis James Alfred Lefébure-Wély nämlich klingt bemerkenswert unsakral. Schon klar, dass an der Flentrop-Orgel nicht der Klang möglich ist, den sich der Komponist vorgestellt hat, aber was soll’s: Spaß macht es trotzdem. Als „eine ganz spezielle Sorte von Musik“ bezeichnet Dominique Sauer dieses Stück denn auch im Vorfeld, und er zitiert Rossini: „Der sagte, dass man den Lefébure eigentlich mehr für seine Untugenden schätzt als für seine Tugenden.“