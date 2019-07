Eine von 1773 Menschen unterzeichnete Petition gegen die geplante 380-kV-Trasse und rund 400 Stellungnahmen hat Nadine Handt (zweite von links) von der Bürgerinitiative aus Darum und Lüstringen am Montag Osnabrücks Stadtbaurat Frank Otte (zweiter von rechts) in die Hand gedrückt. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Eine Petition und mehr als 400 individuelle Stellungnahmen hat die Bürgerinitiative Darum/Lüstringen gegen die geplante 380-Kilovolt-Freileitung gesammelt. Am Montag überreichten die Bürger sie an Osnabrücks Stadtbaurat Frank Otte, der sie an die zuständige Genehmigungsbehörde weiterleiten soll.