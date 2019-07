Osnabrück. Montagmorgen, 9 Uhr. Nicht gerade die Zeit, die man mit Rock’n’Roll verbindet. Doch um diese Uhrzeit trifft sich die Band Jail Job Eve üblicherweise, um zu proben.

Hinter Sängerin Victoria Semel und Gitarrist Benedikt Schlereth liegt ein arbeitsreiches Wochenende. Am Freitag hatten sie in Altenburg bei Leipzig einen Auftritt, am Samstag bei Ulm und am Sonntag waren sie in Kitzingen. Doch als sie am Montagmorgen zum Interview kommen, wirken sie frisch – trotz weniger Stunden Schlaf. Das gehört für sie zum Alltag dazu. Und die Arbeit nimmt nicht ab. Am Mittwoch spielen sie mit ihrer Band Jail Job Eve am Büdchen ein Akustik-Konzert; am Sonntag sind Victoria Semel und Benedikt Schlereth auf dem Hasefriedhof als Akustik-Duo Days of Wine and Roses zu sehen.

Die 25-jährige Semel und der drei Jahre ältere Schlereth kennen sich seit ihrer Jugend. Beide stammen aus Franken. Sie kommt aus Schweinfurt, er aus Bad Kissingen. Sie sind nach Osnabrück gekommen, um am Institut für Musik (IfM) zu studieren. Beide haben ihr Bachelor-Studium bereits abgeschlossen. Victoria Semel macht gerade noch in Münster eine Fortbildung, um Chöre leiten zu können. Damit könnte sie auch Musik-Unterricht geben. „Unterrichten finde ich super, aber der Hauptfokus liegt auf dem Spielen“, sagt sie.

Etwa 100 Konzerte spielen Semel und Schlereth in einem Jahr. Auch da ist von „Sex, Drugs and ’Rock’n’Roll“ keine Spur. Zwar trinke er ein Feierabendbier, er sei schließlich Franke, sagt Schlereth. Aber Exzesse, vor allem auf Tournee, sind tabu. Auch im Proberaum von Jail Job Eve stehen nicht die in vielen Übungsräumen obligatorischen Bier- oder Schnapsflaschen, sondern nur eine Kaffeemaschine. „Ohne Alkohol ist man frischer im Kopf und produktiver“, sagt Victoria Semel. Und der Kaffee gibt am Montagmorgen den richtigen Anschub.

Wenn Semel und Schlereth den Rock’n’Roll-Lebensstil führen würden, hätten sie von ihren Eltern wahrscheinlich auch nicht die Unterstützung bekommen, die sie erhalten haben. „Sie haben gesagt, mach das, was dir liegt“, erzählt Schlereth. Semels Mutter ist auch Musikerin. Da fiel der Apfel nicht weit vom Stamm.

Dass die beiden Musiker sich so lange kennen, ist ihnen im Gespräch anzumerken. Die beiden harmonieren nicht nur in der Musik, sondern auch in der Kommunikation. Sie verbringen nicht nur viel Zeit bei ihrer Arbeit miteinander, sie sind auch privat ein Paar. Also hatten sie viel Zeit, um sich einzuspielen. Während sie mit Leidenschaft und Begeisterung vom Musik machen erzählt, bildet er den ruhenden Pol, der den Rückhalt liefert.

Ihre Energie nutzt Victoria Semel nicht nur fürs Singen oder dem Schreiben von Songs. Sie kümmert sich auch um organisatorische Dinge wie das Booking. Vor kurzem haben sie die Agentur Lagerkoller gegründet, die sich darum kümmert, dass Jail Job Eve und Days of Wine and Roses mit Auftritten versorgt werden. Das Telefonieren liege ihr, sagt sie. Insbesondere der Sommer sei sehr arbeitsreich für sie. Jail Job Eve spielen auf Festivals, Days of Wine and Roses machen Musik auf Hochzeiten.

„Beerdigungsmusiker sind wir aber nicht“, sagt Victoria Semel mit Blick auf den Sonntag. Dann tragen sie und ihr Partner als Akustik-Duo Days of Wine and Roses ab 16 Uhr beim Kulturspaziergang auf dem Hasefriedhof Coversongs von Tom Petty, Ed Sheeran oder Joni Mitchell vor. In gleicher Funktion stehen sie am 27. Juli vor dem Kulturhaus am Heger Tor beim Osnabrücker Samstag. Mit Jail Job Eve spielen sie am Mittwoch ab 19.30 Uhr am Büdchen eigene Blues- und Rock-Songs als Akustik-Versionen.