Osnabrück. Auf versuchten Mord und besonders schwere Brandstiftung lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft. Am Montag begann vor dem Landgericht Osnabrück der Prozess gegen einen 30 Jahre alten Angeklagten, in einem Wohn- und Geschäftshauses an der Johannisstraße ein Feuer gelegt haben soll.

