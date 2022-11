KME-Mitarbeiter legten am Mittwoch ihre Arbeit nieder und formierten sich in der Klosterstraße zum Protestmarsch. Foto: Benjamin Beutler up-down up-down Tarifverhandlungen spitzen sich zu 1800 Metaller gehen in Osnabrück für mehr Lohn auf die Straße Von Wilfried Hinrichs | 16.11.2022, 12:05 Uhr

Der Tarifkonflikt in der Metallindustrie legt an Schärfe zu. Mitarbeiter von VW Osnabrück und KME sind am Mittwochmorgen auf die Straße gegangen, um Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Sie fordern acht Prozent mehr Lohn.