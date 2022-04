Der Hase hat Glück gehabt, der 18-jährige Autofahrer weniger. (Symbolbild) FOTO: dpa/Boris Roessler Fahrer leicht verletzt Einem Hasen ausgewichen: Auto nach Unfall in Osnabrück mit Totalschaden Von Arlena Janning | 29.04.2022, 16:49 Uhr

Weil er einem Hasen ausgewichen war, ist ein 18-Jähriger in Osnabrück am Donnerstagabend mit seinem Auto in der Böschung gelandet.