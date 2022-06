FOTO: TV7News/Festim Beqiri up-down up-down Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Am Mühlenkamp und Holsten-Mündruper Straße. Vorfahrt missachtet 18-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall in Osnabrück schwer verletzt Von Raphael Steffen | 21.06.2022, 17:54 Uhr

In Osnabrück ist am Dienstag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Voxtrup.