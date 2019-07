"Ich bin eine Lüge" sang der für Jakob Heymann in der Lagerhalle eingesprungene William. Stimmte aber gar nicht. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Das "kleine Fest in den Höfen" in der Osnabrücker Altstadt mit neun Programmpunkten an neun Orten wurde am Samstagabend wegen anhaltenden Regens zum Teil ins Innere verlagert. Dem hohen Zuspruch tat das keinen Abbruch.