Osnabrück. Spaß haben und entspannen – das sind die essentiellen Tätigkeiten der Sommerferien. Genau das taten 21 Mädchen und Jungen jetzt beim Osnabrücker Kanu-Club.

„Kanusport ist nasser Sport“, sagte Ralf Michael Purschke, 1. Vorsitzender des Osnabrücker Kanu-Clubs. Und genau das fanden die Kinder gut, die am Wochenende beim Wassersportzentrum Eversburg erst in die Kajaks und dann ins Wasser sprangen. Matea (11) sagte, sie mag Wasser richtig gern. „Immer, wenn ich am Wasser bin, vergesse ich alles andere.“ Valentin (10) pflichtete ihr bei: „Ich will gar nicht schnell paddeln, weil ich mich nicht zu sehr anstrengen, sondern entspannen will“, sagte er. Und da waren sie beim Kanu-Club genau richtig.

Wer es rasanter mochte, der konnte nach einer Kanu-Tour mit seinem Kajak eine Rutsche runterfahren und mit lautem Platschen ins Wasser glitschen. Ein Kajak ist übrigens ein Kanu mit einem Einstieg für eine Person, erklärte Purschke. Kanu-Fahren sei ein trendiger Sport, sagte er, insbesondere im Sommer. „Das Interesse, mit dem Kanu durch die Natur zu fahren, ist groß.“ Der Kanu-Club bietet für Mitglieder, aber auch für Nicht-Mitglieder immer wieder Fahrten an, auch Ausflüge für Familien. Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage unter www.osnabruecker-kanu-club.de.

Keine Vorkenntnisse nötig

Um mit einem Kajak vorwärts zu kommen, braucht es keine Vorkenntnisse. Trotzdem muss man buchstäblich ein paar Handgriffe beherrschen. Zum Beispiel bei der Paddel-Technik: „Der Trick ist, nicht mit den Armen, sondern mit dem Oberkörper zu paddeln“, erklärte Purschke. So würden die Rumpf- und Bauchmuskulatur beansprucht werden. Da seien auch mehr Muskeln als in den Oberarmen, so der Kanute. „Und das führt dann auch nicht zu Verspannungen.“

Nicht ver-, sondern entspannen war das erklärte Ziel von Valentin und Matea bei der Ferienspaß-Aktion am Wochenende. So, sagten sie beiden, entkommen sie auch dem Stress in den Ferien.

Am 18. und 19. Juli bieten der Osnabrücker Kanu-Club und der Wassersportverein Osnabrück im Wassersportzentrum in Eversburg eine Einführung in den Kanusport an. Dabei lernen Kinder die Grundlagen des Paddelns und verschiedene Bootstypen kennen.