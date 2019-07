Osnabrück. Den Notstand der Menschlichkeit ruft das Aktionsbündnis Seebrücke aus. Europaweit wurde heute für die Rettung von Flüchtlingen auf dem Meer demonstriert - auch in Osnabrück. Nach Angaben der Seebrücke ertrinkt jeder sechste Flüchtling bei der Fahrt übers Mittelmeer. Für die Osnabrücker Demonstranten ist das unterlassene Hilfeleistung.

Während viele Menschen vorbeihasteten oder gemütlich von Schaufenster zu Schaufenster bummelten, sammelten sich Samstagmorgen auf und unter den Stufen des Theaters immer mehr Menschen. Warum sie hier sind? "Aus humanitären Gründen. Das Thema bewegt mich sehr, es ist wichtig", sagte Mary Stakemeier. Und ihr Mann Klaus ergänzte: "Weil uns das ans Herz geht." Eine andere Demonstrantin fand es "wichtig, ein Zeichen zu setzen".



"Salvini, Gauland und Konsorten: Hetze gibt's an vielen Orten", diesen Slogan trägt Organisator Michael Bünte auf dem Rücken. Viele seiner Mitstreiter haben orangefarbene Seebrücke-Warnwesten an, aber zur Not tut es auch die gelbe Weste mit dem Baumarkt-Schriftzug.





Seit 2014 seien 18.405 Menschen bei der Überfahrt über das Mittelmeer ertrunken, so das Aktionsbündnis Seebrücke. Am Ende waren es gut 250 Demonstranten, die ihre Solidarität mit den Seenotrettern und der Kapitänin der Sea Watch 3 in einer langen Menschenkette vom Nikolaiort bis zum Markt zeigten. "Seenotrettung ist kein Verbrechen, sondern eine selbstverständliche humanitäre Pflicht" steht auf einem Plakat.

Rettungsdecken, Trillerpfeifen und Plakate sollten die Demonstranten als Zeichen ihres Protestes ans Theater mitbringen. Doch bevor sie laut werden konnten, läuteten die Kirchenglocken. Für manchen ein Symbol, denn auch die Kirchen engagieren sich, "evangelische und katholische Kirche setzen sich mit Empathie für die Seenotrettung ein", berichtete Redner Gerrit Schulte (Caritas): "Not sehen und handeln, das ist christlich. Rettung zu verhindern ist unchristlich und widerlich." Scharf kritisierte er EU, Bundesregierung und Innenminister Horst Seehofer und wandte sich gegen "Willkür und mörderische Gleichgültigkeit".

Für Schulte gab es viel Beifall, ebenso für Christopher Cheeseman und Niels Kropp: "Wir stehen heute hier, weil europäische Regierungen weiterhin kalkuliert Menschen im Mittelmeer ertrinken und in der Sahara verdursten lassen." Denn Leid herrsche nicht nur auf dem Meer: "In Libyen werden Menschen verkauft und vor laufender Kamera gefoltert, um ihren Angehörigen Geld abzupressen."

Anzeige Anzeige





Nachdem sich die Stadt Osnabrück zum "Sicheren Hafen" erklärt hat, solle sie nun eine echte Partnerschaft mit dem Verein Sea Watch für die Seenotrettung aufbauen, etwa durch finanzielle Unterstützung und öffentliche Information, forderte Kropp. Cheeseman vom Verein Exil erinnerte daran, dass viele Flüchtlinge durch Vergewaltigung oder Versklavung traumatisiert sind. Menschen von der Flucht abzuhalten, sei falsch: "Wir wollen, dass sie kommen, wenn sie es selbst so wollen."

Nach der Freilassung von Carola Rackete, der Kapitänin des Rettungsschiffes Sea Watch 3, geht es der Seebrücke jetzt darum, dass das Rettungsschiff wieder freigegeben wird, um weitere Menschen vor dem Ertrinken zu retten.





Die Seebrücke wurde 2018 gegründet, als die "Lifeline" mit über 200 Menschen an Bord auf hoher See ausharren musste, weil sie zunächst in keinem Hafen anlegen konnte. Die Seebrücke fordert ein offenes Europa, sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seerettung und eine menschenwürdige Aufnahme derer, die übers Mittelmeer kommen. "Wir wollen nicht weniger Rettung, sondern viel, viel mehr." Nach Angaben des Bündnisses seien seit der Gründung über 150.000 Menschen für diese Ziele auf die Straße gegangen. Die Seebrücke Osnabrück trifft sich alle 14 Tage montags um 19 Uhr, der Ort variiert: www.seebruecke-osnabrueck.de.