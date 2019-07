Osnabrück. Beim Sommerfest am Laubenpieper öffnete der Osnabrücker Uhu-Club einmal mehr eine große, bunte Wundertüte voller musikalischer und humoristischer Überraschungen.

Einmal in jedem Sommer lädt der Osnabrücker Club für alle Unter-Hundertjährigen (Uhu) zur außerordentlichen Sitzung im Freien ein – und erschließt dabei für Mitglieder, Künstler und Gäste immer wieder neue Spiel- und Veranstaltungsorte. Diesmal war es die idyllisch und aussichtsreich gelegene Gaststätte Zum Laubenpieper inmitten der Schrebergartenkolonie auf dem Schinkelberg. Auf einer zum Gastgarten mit Bühne umfunktionierten Wiese am Hintereingang fanden sich im Laufe des Freitagabends mehr und mehr Uhu-Freunde und Neugierige ein, um zu sehen, welche Programmpunkte der vierköpfige Club-Vorstand in diesem Jahr in seine bunte sommerliche Kultur-Wundertüte gepackt hat.

Bläser und Basslinien



Und sie wurden nicht enttäuscht. Ein Trio des Improvisationstheaters Improteus spielte Szenen nach Publikumsvorgaben. Ebenfalls in reduzierter Dreierbesetzung trat das Forum Porcina auf. Mit Trommel, Dudelsäcken und einer mutmaßlichen „persischen Eunuchenflöte“ wurden die mittelalterlich anmutenden Musiker zu „Laubenpipern“. Einen Marsch aus der Bretagne hatten sie ebenso im Repertoire wie eine finnische Polka, einen Kalifen-Song und ein „Lied der Unordnung“ aus dem Anfang der Zeit. Die Gesangspädagogin und Musicaldarstellerin Marion Gutzeit erzählte, wie es dazu kam, dass sie bei den „Greenbeats“ Schlagzeug spielt und mit DJ Bobo auf Tour war. Mit ihrem eigenen, ganz neuen und souligen Musikprojekt stellte sie dann nicht nur ihre Gesangsqualitäten unter Beweis. Zu entspannten Bass-Grooves fragte sie sich, was Liebe ist, sang über Freundschaft und darüber, dass der Glaube an sich selbst der einzige ist, den man wirklich braucht. Uhu-Club-Jugendwart und Keyboarder Dr. Ignatz Ignaz gesellte sich für ein Stück dazu, während für Kassenwart Jo Granada auf der Bühne kein Platz mehr war, er aber knapp daneben umso entspannter seine Gitarre spielte.





Von Schlager bis Punk

Zwischendurch brachte die Charlie Granada Band die Besucher mit allseits bekannten Schlagern immer wieder zum Schunkeln und ließ die vermeintliche „goldene Ära der Osnabrücker Tanzmusik-Dynastie“ wiederaufleben. Mit Camillo Felgens „Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren“ brachte sie eine potenzielle neue Uhu-Hymne ins Spiel und der Discofox-Hit „Movie Star“ animierte gar zu Paartänzen vor der Bühne. Die hauseigene Uhu-Combo lieferte mit dem Robert Stolz-Klassiker „Salome“ einen „späten Beitrag zum Morgenland-Festival“ – inklusive von Teilen des Publikums improvisiertem „Araber-Chor“. Ein echtes musikalisches Highlight war der Auftritt des Akustik-Folk-Punk-Duos North Alone zur Dämmerstunde. Gitarrist und Sänger Manuel Sieg warf zusammen mit Gipsy-Style-Fiddler So-Kumneth Sim nicht nur Schatten auf die Leinwand, sondern auch bärenstarke Songs ins Gelände. Die kamen so gut an, dass erstmals an diesem Abend eine Zugabe gefordert wurde.

Karibik im Kleingarten



Als es ausreichend dunkel geworden war, kam das, worauf kein Uhu-Fan verzichten mag: Ein neuer Film aus der Ratgeber-Reihe „Hatti erklärt was“ (HEW), deren Beiträge inzwischen auch in Uni-Seminaren gezeigt werden. Für finale Stimmung sorgte schließlich die brasilianisch-chilenische Küchen-Crew der Cachacaria Planeta Sol, die als Trio Dona Maria lateinamerikanische und karibische Rhythmen auftischte. Bevor die launig moderierende „Zeremonienmeisterin“ Tine Schoch den Abschlussgong ertönen ließ, stimmte sie gemeinsam mit Präsident Heaven und allen bis dahin noch verbliebene Beteiligten die einzig wahre Club-Hymne an. Nun wissen auch die Kleingärtner im Schinkel, dass wir alle „Uhu“ sind.