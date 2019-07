Osnabrück. Das war kein alltäglicher Notruf: Die Besatzung eines Rettungshubschrauber meldete sich am frühen Freitagabend bei der Leitstelle in Osnabrück, um einen Brand zu melden.

Eine etwa 30 mal 60 Meter große Brachfläche neben dem Friedhof in Eversburg an der Straße Eversheide war am Freitagabend in Brand geraten. Die Rauchentwicklung muss bereits gut aus dem Cockpit eines Helikopters zu sehen gewesen sein. Jedenfalls alarmierte die Besatzung die Feuerwehr. Etwa 25 Einsatzkräfte der Osnabrücker Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Eversburg hatten das Feuer nach etwa einer Stunde gelöscht. Nach der Ursache für den Brand forscht nun die Polizei.