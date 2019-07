Osnabrück. „Ihr könnt euch überlegen, ob ihr zocken oder was Kreatives machen wollt“, sagt Teamer Crispin Hehmann zu Beginn des Web-Clubs am Freitag im Haus der Jugend. Die Wahl der Jungen fällt schnell und leicht.

Am Freitag sind nur Jungs im Web-Club. Er ist aber nicht als exklusiver Jungen-Club gedacht. „Sonst sind auch Mädchen da“, versichert Crispin Hehmann. Er ist Teamer. Den Begriff Gruppenleiter mag er nicht. Mit zwei Kollegen leitet er die Gruppe an. Vorgaben gibt es aber nicht. Die Kinder und Jugendlichen können frei entscheiden, was sie machen wollen. Hehmann stellt sein Wissen sowie Soft- und Hardware zur Verfügung.

Am Freitagnachmittag entscheiden sich zunächst alle fürs Zocken. Paulo (10) spielt Minecraft, Colin (11) Roblox. „Hier sind meine Freunde“, gibt Colin als Grund an, warum er in den Web-Club geht. „Man kann hier gut zusammenspielen“, meint Paulo. Außerdem mag er die Atmosphäre. „Hier sitzen zwar alle vor ihren Computern, aber es ist trotzdem cool.“

Dass die Kinder an die frische Luft müssten und bei Sonnenschein draußen spielen sollten, hält Crispin Hehmann für ein „Eltern-Klischee“. „Sie hatten in ihrer Kindheit andere Beschäftigungen und kennen es nicht anders.“ Im Web-Club würden die Kinder einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen, die an den Interessen der Kinder aufgehängt sei, sagt der 25-Jährige. „Es gibt kaum noch Kinder, die die digitalen Medien nicht nutzen. Dieses Interessenfeld bedienen wir.“ Im Web-Club sollen neben der digitalen auch die sozialen Kompetenzen der Teilnehmer gestärkt werden.

Über das „Daddeln“ im Haus der Jugend ist Hehmann einst selbst als Kind in die digitale Welt eingetreten. Später hat er dort Webseiten gebaut und als Teamer bei den Web-Reportern mitgewirkt. Dort erstellen Kinder eine eigene Internet-Zeitung. Sie treffen sich freitags um 18 Uhr im Haus der Jugend.

Ihre kreative Ader leben Luca und David am Computer aus. Die Zwölfjährigen haben sich mit Star-Wars-Schwertern vor einen Green Screen fotografieren lassen. Nun schneiden sie sich aus dem Foto aus, setzen sich in eine Weltraum-Landschaft und lassen Laserstrahlen aus den Schwertern glühen. Dafür benutzen sie das Programm „Paintbook“. Das darf man sich kostenlos aus dem Internet herunterladen. „Wir benutzen nur einfach zu bedienende und kostenlose Programme, damit die Kinder auch zu Hause damit arbeiten können“, erklärt Hehmann.

Luca und David haben sich für das kreative Angebot entschieden, weil es anspruchsvoller und neu für sie sei, sagen sie. Das Grafik-Programm sei einfach zu verstehen. „Dafür muss man nicht viel lernen“, sagt Luca. Und David fügt an: „Man braucht nur ein Gehirn.“

Zum Abschluss des Web-Clubs konnten die Jungs ihr Hirn aber getrost abschalten, denn im Innenhof des Hauses der Jugend veranstalteten sie eine Wasserschlacht – schließlich sind Computer eben doch nicht alles.

Der Web-Club findet immer freitags von 16 bis 18 Uhr statt (außerhalb der Ferien auch dienstags). Für das Ferienangebot ist eine Anmeldung erforderlich. Mehr Infos unter https://ferienpass.osnabrueck.de/.