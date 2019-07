Osnabrück. Lose kaufen und dabei Gutes tun – das geht ab Samstag, 6.Juli, wieder in der Osnabrücker Innenstadt. Die Zoo-Lotterie startet mit einigen Neuerungen in den Verkauf. Der Reinerlös der gemeinnützigen Sachwertlotterie geht an „Löwen für Löwen e.V.“, „Unikate e.V.“ und das „Café Connection“.

Neben vielen Neuerungen ist eins aber bei der diesjährigen Zoo-Lotterie gleich geblieben: Mit jedem Los unterstützen die Käufer den guten Zweck. Neben dem Verein „Löwen für Löwen“ sind erneut zwei jährlich wechselnde soziale Einrichtungen begünstigt. Für das Jahr 2019 hat die Stadt Osnabrück dafür „Unikate e.V.“ sowie das „Café Connection“ aus den Bewerbern ausgewählt.



Neu: doppelte Gewinnchance und „Zoo-Shop“

Gabriele Gold, Leiterin der Zoo-Lotterie, hält in diesem Jahr einige Neuerungen bereit: „Man hat ab diesem Jahr eine doppelte Gewinnchance. Das Los kostet nun 2 Euro. Allerdings hat man jetzt mit jedem Los neben der Chance auf einen Sofortgewinn zusätzlich die Chance auf den Hauptgewinn, einen roten Mazda 2 vom Autohaus Schiermeier.“ Die Sofortgewinne seien als Gewinn-Nummern direkt auf den Losen vermerkt. Alle anderen Lose tragen den Hinweis „Viel Glück“, denn die Losnummer jedes verkauften Loses wandert gleichzeitig in die Lostrommel, aus der kurz vor Weihnachten der Gewinner des Hauptgewinns gezogen wird. „Die Käufer sollten all ihre Lose also unbedingt gut aufbewahren.“

Zoo-Shop in der Theaterpassage

Zu kaufen gibt es die Lose wie gewohnt in einem kleinen Verkaufshäuschen in der Großen Straße sowie ab sofort im neuen „Zoo-Shop“ – dort werden auch die Gewinne ausgegeben: „Für den ‚Zoo-Shop‘ haben wir ein Ladenlokal in der Krahnstraße gemietet, direkt im Eingang der Theaterpassage. Hier können alle glücklichen Gewinner ihre Preise abholen. Außerdem wird hier am 21. Dezember der Gewinner des Mazda 2 gezogen“, erklärt Gold. Die Losnummer des Gewinners wird anschließend auf der Internetseite des Zoos veröffentlicht. Als Sofortgewinne gibt es unter andrem Haushaltsgegenstände, Spielzeug, CDs, Bücher, Bluetooth-Soundboxen und Kuscheltiere, hinzu kommen Reisegutscheine von „DER Deutsches Reisebüro“ in Höhe von 500 Euro, die den höchsten Sofortgewinn jeder einzelnen Los-Serie darstellen.

Für das Ladenlokal in der Theaterpassage hat Gabriele Gold noch weitere Pläne: „Im ‚Zoo-Shop‘ können auch Tages- und Jahreskartengutscheine oder hochwertige Stofftiere gekauft werden.“ Geöffnet hat der Shop montags bis samstags von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr, das Verkaufshäuschen von 11 bis 18 Uhr. Der Losverkauf läuft bis zum 21.Dezember.

Löwen, Mentoren und Ausflüge

Den Reinerlös der Zoo-Lotterie teilt der Zoo mit gemeinnützigen Einrichtungen. In diesem Jahr dürfen sich der Verein „Unikate“ und das „Café Connection“, das zum Diakonischen Werk in Stadt und Landkreis Osnabrück gehört, über jeweils 20 Prozent des Erlöses freuen. „Wir sind für jede Spende dankbar und nutzen unseren Teil für ein tolles Projekt: EMIL“, erklärt die Vereinsvorsitzende Stephanie Koopmann. „EMIL ermöglicht Kindergartenkindern einen persönlichen Mentor, der gemeinsam mit ihnen Alltagsfragen auf den Grund geht, wie beispielsweise das Wasser in den Brunnen kommt und warum es Pfützen gibt.“ Auch das „Café Connection“ hat bereits einen Plan, wohin das Geld fließen soll, wie Oliver Moch, Leiter der Einrichtung, erklärt: „Das Café Connection unterstützt bereits seit 1993 drogengefährdete und drogenabhängige Menschen. Die Gelder aus der Zoo-Lotterie wollen wir verwenden, um zusätzliche Freizeitangebote zu schaffen, für die wir im Alltag keinen finanziellen Spielraum haben. Als erstes Ausflugsziel würde sich ja nun der Osnabrücker Zoo anbieten, hierzu würden wir dann unsere Gäste samt ihren Kindern einladen.“ Der Zoo Osnabrück nutzt seinen Anteil des Reinerlöses über den Verein „Löwen für Löwen“ zur Vergrößerung der Löwenanlage. „Die Löwenanlage soll für 2,5 Millionen Euro insgesamt verdreifacht werden, damit künftig auch wieder Nachwuchs bei den Raubkatzen möglich ist“, erklärt Diana Coppenrath, Vorstandsmitglied des Vereins. Der Umbau startet bereits in diesem Jahr. Die Löwenanlage bildet gemeinsam mit der Nashornanlage die Tierwelt „Mapungubwe“; der Umbau der Nashornanlage ist beinahe abgeschlossen.