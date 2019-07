Osnabrück. Am Freitagvormittag hat das Osnabrücker Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink einen Kinderflohmarkt rund um den Riedenbach veranstaltet. Das Motto lautete "von Kindern für Kinder".

Ab 10 Uhr waren die Stände aufgestellt, die Klamotten lagen sorgfältig auf Tischen oder waren auf Decken drapiert worden. Um die Waren feilschten nicht nur Erwachsene, sondern in erster Linie Kinder – von klein bis groß. Viele waren gekommen, um zu Ferienbeginn ihr Budget für Freibadbesuche, Eis oder Kino aufzubessern. Denn der Flohmarkt am Riedenbach ist ein spezieller Kinderflohmarkt, bei dem Kinder oder Jugendliche ihr altes Zeug verkaufen können: Langweilig gewordene Spielsachen, nicht mehr passende Kleidungsstücke und Schuhe, aber auch Bücher, Taschen oder Schmuck wechselten am Freitag den Besitzer.

Veranstalter der Aktion ist das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink, das den Flohmarkt schon seit mehreren Jahren organisiert. "Das Projekt entstand durch den 'Runden Tisch', eine Initiative am Schölerberg, die die Idee hatte, einen Kinderflohmarkt zu veranstalten", berichtete Sozialpädagoge Burkard Wagner.





Kinder, die sich über den Ferienpass angemeldet hatten, hatten erstmals einen eigenen, abgegrenzten Bereich für ihre Stände. Standgebühren musste aber auch sonst niemand bezahlen. Knapp 200 Stände fanden in der Grünanlage Platz. "Die Atmosphäre rund um den Riedenbach mit den Grünflächen ist einfach schön", sagte Wagner. In der direkten Nachbarschaft fand außerdem der Wochenmarkt an der St.-Joseph-Kirche statt. "Dort können die Besucher sich verpflegen lassen."





Zu den Anbietern gehörte die siebenjährige Mathilda. Zusammen mit ihrer Mama Karolin verkaufte sie fleißig Anziehsachen und Spielzeug. "Wir sind das erste Mal hier und haben uns über den Ferienpass angemeldet", berichtete Karolin Hunold. Für Mathilda sei es das erste Mal überhaupt auf einem Flohmarkt. Die Sieben-Jährige schlug sich aber gut: "Ich habe schon T-Shirts, Hosen, Spiele und Schuhe verkauft." Und vor ihrem Stand tummelten sich schon weitere Interessenten.

"Der Flohmarkt wird sehr gut angenommen", freute sich Burkard Wagner. Es werde darauf geachtet, dass es keine kommerziellen Trödler gebe. "Es ist ein markanter Stadtteilflohmarkt, und die Lage ist für viele Besucher und Verkäufer schnell zu Fuß zu erreichen", sagte er. "Wir machen Rundgänge und schauen, dass alles in Ordnung ist. Außerdem helfen wir beim Auf- und Abbauen." Das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink wurde dabei von der Nachbarschaftshilfe "Hand in Hand" und der Freiwilligenagentur unterstützt.