Hans Calmeyer – ein tragischer Held

Osnabrück. Natürlich war Hans Calmeyer eine ambivalente Figur. Aber warum sollte das ein Grund sein, den Lernort in der Villa Schlikker nicht nach ihm zu benennen? Gerade weil er sich im ständigen Zwiespalt bewegen musste, macht sein Beispiel auf bedrückende Weise deutlich, dass es auf dieser Welt nicht nur Gut und Böse gibt.

Esse est excepturi inventore est excepturi et eius. Et et voluptatum in vero. Quibusdam iure id est soluta asperiores asperiores fugit. Illum laudantium corrupti fugit labore occaecati sunt aspernatur. Cum neque soluta quo recusandae in dolor saepe sed. Optio nesciunt vel cupiditate exercitationem ex esse. Quia cum quod mollitia dolor. Temporibus distinctio ex consequuntur doloremque.

Quasi accusamus sed harum. Dolorum dolor nostrum ab qui. Maiores rerum architecto possimus. Possimus et quod ullam non. Odio minima eos velit. Consequatur in illum et quia culpa tempore rerum. Et aut est quis maiores.