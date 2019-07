Baustelle in der Süsterstraße Osnabrück: Mädchenzentrum wird renoviert CC-Editor öffnen

Seit Anfang Juli wird der Verkehr einspurig am Mädchenzentrum in der Süsterstraße vorbeigeführt. Foto: Sandra Dorn

Osnabrück. In der Süsterstraße in Osnabrück regelt zurzeit eine Baustellenampel den Verkehr an der Kreuzung mit der Kommenderiestraße. Grund ist eine umfassende Renovierung des Mädchenzentrums "Café Dauerwelle" dank einer hohen Fördersumme.