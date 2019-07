Osnabrück. Das musikalisch-clowneske belgische Duo "Hendrik En Co" und das notgedrungen fünfarmige Trio "Chaos Varieté" eröffneten den diesjährigen Theateracker im Kastaniengarten am Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück - mit glühender Fantasie und Galgenhumor.

Licht und Schatten im Kastaniengarten: Eine reaktivierte Glühbirne und ein ausgefallener Arm prägten die beiden Shows, die zum Auftakt des diesjährigen Theaterackers am Piesberger Gesellschaftshaus zu sehen waren.

Publikum ins Boot geholt

Eine große, auf die Mitte des Rondells gerichtete Stehlampe wäre angesichts der strahlenden Sonne eigentlich nicht nötig gewesen. Aber sie stand nun mal im Zentrum der brandneuen Performance des Duos „Hendrik En Co“ aus Belgien – und eine Leiter, die ihr den Titel „L´escabeau“ verlieh. Mit ihr spielte Danie Jordens ein pantomimisches Duett. Als die Glühbirne als Spotlight für sein Saxofonsolo ausfiel und ein Stuhl sich als zu klein und zu wacklig erwies, um an sie heranzukommen, kam sie ins Spiel – und wurde prompt zum Tanzpartner und gar Liebesobjekt. Perkussionist und Schlagzeuger Danny Vanroy schlug zudem nicht nur auf sie ein, sondern auch auf allerlei Schlagwerk inklusive eines Waschbretts, an dem ein Futternapf und Konservendosen befestigt waren. Mit viel Gefühl für das richtige Timing begleitete er die poetisch-clowneske Szenerie musikalisch. Eingespielte Natur- und Straßengeräusche taten ihr Übriges. Auch die Zuschauer wurden eingebunden – mal als Gondolieren in der zum Boot umfunktionierten Leiter, mal als deren Aufbauhelfer. Als die Birne schließlich gepflückt war, hauchte „Hendrik“ ihr buchstäblich wieder Leben ein – und es ward Licht.





Äpfel statt Keulen

Düstere Aussichten hingegen gab es zunächst beim Chaos Varieté, das seit einem Sturz vom Hochrad und einer daraus resultierenden notgedrungen nur noch als fünfarmiges Trio fungiert. Die drei Artisten aus Frankfurt, Rostock und dem Wendland machten aber aus der Not eine Tugend und konvertierten ihr ursprüngliches Artistik-Programm in eine neue, komödiantische Variante namens „Alles klar“. Und die kam bestens an auf den voll besetzten Bierbänken und sonstigen Sitzgelegenheiten im Kastaniengarten. Der leidtragende Künstler avancierte dabei zum erfolgreich Mitleid erhaschenden Publikumsliebling. Nachdem es sich als unmöglich herausgestellt hatte, mit nur einer Hand Einrad zu fahren, lieferte er zumindest den Beweis dafür, dass diese zum Jonglieren durchaus ausreicht. Die Nummer mit sechs Keulen musste zwar ausfallen, aber eine waghalsige Apfel-Ess-Jonglage mit Messer und Obst als „Akt in drei Hapsen“ funktionierte ebenso prächtig wie eine amüsante Balance-Performance auf einem „very dangerous“ Stück Holz.





Brennende Balanceakte

„Die Welt braucht keine Jongleure, doch Jongleure brauchen die Welt“, skandierte zuvor der Kollege und spielte seinerseits mit Stock, Hut und bis zu fünf Bällen auf buchstäblich hohem Niveau mit der Schwerkraft. Über „jeden medizinischen Rat“ hätten sie sich hinweggesetzt und trotz Handicap einfach weitergemacht, verrieten die drei Varieté-Chaoten, die zu Möbelpackern ohne Möbel oder zu Gewichthebern ohne Gewichte wurden. Der Lädierte in ihrer Mitte dankte es ihnen am Schluss, indem er nach dem Motto „Learning by Burning“ nicht nur einen an allen Enden brennenden Propeller in der freien Hand, sondern sein angefackeltes Hochrad auf dem Kinn balancierte. So wurde mit wahrhaftig zündenden Ideen aus der Topp- eine Lachnummer – im besten Sinne des Wortes.