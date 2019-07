Osnabrück. Wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes und der besonders schweren Brandstiftung muss sich ein 30-jähriger Mann ab Montag vor dem Osnabrücker Landgericht verantworten. Er soll im Februar versucht haben, ein Mehrfamilienhaus in der Osnabrücker Innenstadt abzubrennen.

Konkret handelt es sich um einen Vorfall, der sich am frühen Morgen des 10. Februar in der Johannisstraße ereignet hatte. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft dem Angeklagten vor, im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses ein Feuer gelegt zu haben. Er soll damit beabsichtigt haben, das gesamte Haus abzubrennen. Zum Zeitpunkt des Brandes sollen im Haus zwölf Personen gemeldet gewesen sein, von denen mindestens sieben anwesend gewesen sein sollen.

Zeugen entdeckten das Feuer

Der 30-Jährige, so heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts, soll billigend in Kauf genommen haben, dass die Bewohner des Hauses von dem Feuer im Schlaf überrascht werden und möglicherweise sterben würden. Er selbst soll das Haus kurze Zeit nach Entfachen des Brandes verlassen haben. Durch einen Zufall entdeckten Zeugen das Feuer, sie warnten die Bewohner rechtzeitig. Allerdings sollen die Zeugen zum Teil Rauchgasvergiftungen erlitten haben.

Wie das Landgericht mitteilt, soll beim Eintreffen der Feuerwehr das gesamte Treppenhaus so verqualmt gewesen sein, dass Atemschutzmasken notwendig gewesen sein sollen. Der Angeklagte befindet sich seit der mutmaßlichen Tat in Untersuchungshaft. Zu einem möglichen Motiv wurde bislang nichts bekannt.

Sechs Verhandlungstage angesetzt

Das Verfahren beginnt am Montag, 8. Juli 2019, um 9 Uhr in Saal 272 des Landgerichts mit der Verlesung der Anklage. Anschließend wird der Angeklagte Gelegenheit haben, sich zur Sache zu äußern. Zudem sollen fünf Zeugen vernommen werden, die als Polizeibeamte und Feuerwehrleute mit dem Brand befasst gewesen sein sollen. Die Zeugen, die das Feuer entdeckten, werden zu einem späteren Zeitpunkt vernommen.

Fortsetzungstermine sind vorgesehen für den 9. und den 19. Juli, jeweils um 9 Uhr, sowie den 8. August, 13.30 Uhr, den 9. August, 9 Uhr und den 15. August, ebenfalls 9 Uhr. Sämtliche Termine finden in Saal 272 statt.