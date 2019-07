Osnabrück. Als Bürgermeisterin Eva-Maria Westermann am Donnerstag den etwa 350 Kindern bei der Ferienpass-Eröffnung sagte: „Heute ist ein besonderer Tag, ab jetzt habt ihr sechs Wochen keine Schule“, ballte der achtjährige Max die Faust und stieß ein freudiges „Ja“ aus. Über 650 Ferienpass-Veranstaltungen warten in den kommenden Wochen auf die Osnabrücker Mädchen und Jungen.

