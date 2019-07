Der Osnabrücker Rat muss klare Kante zeigen

Osnabrück. Manchmal ist es gut, einen Plan in der Schublade zu haben. Nach der Absage des Centerbauers Unibail-Rodamco-Westfield zeigt sich erst, wie weitsichtig die Initiative des Kulturberaters Reinhart Richter war, als er vor zwei Jahren Fachleute und Laien aufrief, mit ihm einen Plan B für das Neumarkt-Quartier zu entwickeln. Es hat den Anschein, dass die Konzeptgruppe mehr Dynamik entwickelt als die Stadt, die wie gelähmt auf ein Zeichen des abgesprungenen Inverstors wartet.

Explicabo velit dolores ipsam. Iure ut repudiandae quasi temporibus expedita atque. Aliquid eaque quidem libero provident et iste. Magni quae provident voluptatem. Officiis dolores assumenda quia. Delectus ipsam ut repellendus voluptate voluptate dolore. Provident optio expedita consequatur est reiciendis. Et voluptatem accusamus ut cumque consequatur. Accusantium corrupti iure consequuntur et.

Quas aut eveniet et vero. Quo beatae ea ea aperiam expedita consequuntur doloribus. Eaque atque aut sunt consequatur exercitationem incidunt. Et non est quidem nam voluptatum consequatur. Laborum ut aliquam sed ea aut repellat. In in odio non reiciendis libero eaque.

Recusandae mollitia hic non ab. Itaque est maiores culpa et. Neque maxime minima numquam et consequatur. Ex qui in et temporibus eum in. Ipsam velit impedit non voluptatem necessitatibus aut dolores. Aut necessitatibus nostrum at mollitia cumque. Provident ipsum sed veniam amet quis. Et quia minima nulla illum.