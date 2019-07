Osnabrück. Kunst, Musik und Lyrik bilden die drei Säulen einer Ausstellung, mit der sich die Osnabrücker Künstlerin Hiltrud Schäfer und der Radiojournalist und Autor Jan Decker in der Skulptur-Galerie der kanadischen Musikerin Joni Mitchell annähern.

In einem Interview sagte die kanadische Sängerin Joni Mitchell einmal: „Ich bin eine Malerin, die Lieder schreibt.“ Diese Konstellation von Kunst, Musik und Lyrik gab den Impuls für eine Ausstellung, die zurzeit in der Skulptur-Galerie zu sehen…und zu hören ist. Basierend auf einem Radiofeature über Joni Mitchell, das der Autor Jan Decker für Deutschlandfunk Kultur produzierte, konzipierten die beiden die Ausstellung „The Hissing Of Summer Lawns“.

Der gesamte Raum ist angefüllt mit Gegenständen und Utensilien, die Assoziationen auslösen: Die Schulkarte aus dem Geographieunterricht, die über und über mit Songtexten von Joni Mitchell beschrieben ist, auf dem Fußboden verstreutet Noten aus Papier und eine Stimmgabel sind Teile der Rauminstallation, die geradewegs auf die Musik von Joni Mitchell verweisen. „Ein ganzes Jahr habe ich mich mit dem Leben und den Songs der Kanadierin beschäftigt“, sagt Hiltrud Schäfer. Weil die 1943 geborene Musikerin in den 60er und 70er Jahren am erfolgreichsten war, als Songtexte durchaus kritisch und politisch waren, hat Hiltrud Schäfer auch Objekte in ihre Installation integriert, die sich mit der gesellschaftlichen Dimension des Lebens in Amerika auseinandersetzt. Mitchells poetische Angriffe auf die bürgerliche Mittelschicht übersetzt Schäfer in die für sie typische Metaphorik. Barbiepuppen sperrt sie in einen Bleikokon, aus dem es kein Entrinnen gibt. Als Symbol der Macht sekundieren große, schwarze Phalli oder Bomben, denen ein US-Fähnchen in die Spitze getrieben wurde.

„Ich hatte mich gerade intensiv mit Joni Mitchell beschäftigt, weil ich dieses 54-minütige Radiofeature zu ihrem 75. Geburtstag produzierte“, erinnert sich Jan Decker. Die Faszination für die von ihm hochgeschätzten Songtexte im Hinterkopf, von denen er zahlreiche in freier Form ins Deutsche übersetzt hat, besuchte er eine Ausstellung mit Arbeiten von Hiltrud Schäfer. Die Nachwirkungen kann man jetzt in der Gemeinschaftsausstellung nachvollziehen. Decker und Schäfer beschlossen, den Dialog zwischen Literatur und Musik, den Joni Mitchell zu ihrem Lebensinhalt gemacht hatte, auf spezifische Art um die von ihr ebenso geliebte bildende Kunst zu erweitern.





So entstand die vielschichtig zu erlebende Ausstellung „The Hissing Of Summer Lawns“, die nach einem Albumtitel der Sängerin benannt ist. Während der Besucher per Kopfhörer der Musik des Albums, den von Ulrike Teepe gesprochenen Textübersetzungen von Jan Decker oder seinem Radiofeature lauscht, entschlüsselt er die vielen Einzelobjekte und Skulpturen, die in einem zentralen Werk in der Mitte der Galerie kumulieren. Weiße Kartons, die wie Flightcases von Rockbands auf Tournee beschriftet sind, stapeln sich, dienen als Aufbewahrungsort von Dingen, die Hiltrud Schäfer in ihrer Beschäftigung mit der Sängerin zusammengetragen hat. Puppen mit zerfallenden Körpern, eingesperrte Teddybären, zusammengerollte Notenblätter und ein paar bunte Blumen, die wohl an die Hippiezeit erinnern sollen, und vieles mehr fügt sich zu einem vielschichtigen, auratischen Konglomerat.

Als eine Art Porträt der Künstlerin interpretiert Autor Jan Decker das Jackett, das Schäfer aus bemaltem Papier fertigte, das Songtexte als Innenfutter und außen all die Symbole, Figuren und Metaphern aufweist, die das bewegte Leben der Joni Mitchell ausmachen.

