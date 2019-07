Osnabrück. Wegen diverser Straftaten ist der 27-jährige R. vom Landgericht Osnabrück zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Die Strafkammer milderte ein Urteil des Amtsgerichts ab, das sechs weitere Monate verhängt hatte. Da gegen ihn weitere Strafverfahren anhängig sind, muss R. dennoch mit einer längeren Zeit im Gefängnis rechnen.

Im Osnabrücker Gerichtskomplex kennt sich R. mittlerweile aus. In den vergangenen Wochen wurde gegen ihn parallel vor dem Amts- und vor dem Landgericht verhandelt. Während das Verfahren vor dem Amtsgericht noch nicht abgeschossen ist, kam das Landgericht nun zu einem Urteil.

In diesem Verfahren ging es um eine Vielzahl von Straftaten: Bedrohung, zweifaches Vortäuschen einer Straftat, davon in einem Fall in Tateinheit mit Missbrauch von Notrufen, dreifache falsche Verdächtigung, zweifacher Missbrauch von Titeln sowie Beleidigung und zweifache versuchte Nötigung. Im Januar dieses Jahres war R. dafür vom Amtsgericht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Gegen dieses Urteil war er in Berufung gegangen, über die nun an mehreren Tagen verhandelt wurde.



Der 27-Jährige hatte dem Richterspruch des Amtsgerichts zufolge unter anderem sein bereits verschrottetes Auto als gestohlen gemeldet. Außerdem hatte er über das Internet eine Frau kennengelernt und sich mit ihr getroffen. Später aber bedrohte er sie und ihre Kinder mit den Worten "Du wirst abgestochen, und deine Pissblagen auch“. Weiterhin bezichtigte er Polizisten der Falschaussage, behauptete, sie würden der Terrormiliz Islamischer Staat angehören und hätten ihn mit einem Luftgewehr beschossen. Beamte der Staatsanwaltschaft beleidigte er in nicht zitierfähiger Weise und gab sich als Polizeioberkommissar der Polizei Nordrhein-Westfalen aus. All dies war bei der Berufungsverhandlung nun relativ unstrittig, denn der Angeklagte räumte vorherige Falschaussagen ein, und die Aussagen von Zeugen beim Prozessauftakt belegten zudem die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft.

Schüsse gemeldet

Ein weiterer Vorfall hingegen wurde genauer beleuchtet: Im März 2017 erschien eine junge Frau, die R. ebenfalls auf einer Dating-Plattform im Internet kennengelernt hatte, mit einem Begleiter vor einem Haus in Bippen, in dem R. mit seinen Eltern lebte. Wegen einer ungeklärten finanziellen Angelegenheit wollte die Frau den 27-Jährigen zur Rede stellen. Sie klingelte, doch R. öffnete nicht, worauf sich das Duo wieder zur Straße begab. R. wählte derweil den Notruf und erklärte, bedroht zu werden. Bei der Polizei hatte er sich allerdings längst den Ruf erworben, ständig falschen Alarm auszulösen. Aus diesem Grund, und weil der Mann den Beamten irgendwann Haus- und Hofverbot erteilt hatte, weigerten sich die Polizisten auszurücken. Daraufhin meldete R., dass es vor dem Haus Schüsse gegeben habe. Es kam doch noch zu dem von ihm erwünschten Polizeieinsatz – doch die Behauptung, es sei geschossen worden, löste sich schnell in Luft auf.

Ein Gutachter hatte den 27-Jährigen vor dem Amtsgericht als vermindert schuldfähig eingestuft. Der Experte attestierte R. eine eingeschränkte Fähigkeit zum Denken und Handeln. Er sei nicht zu einer "freien Willensbildung" in der Lage.

"Knast ist keine Lösung"



Auf dieses Gutachten hob nun im Berufungsverhandlung die Verteidigung ab. Sein Mandant sei ein "komischer Vogel", räumte sein Anwalt ein, und er könne verstehen, dass andere "zurecht genervt" von ihm seien. Er wolle die Taten des 27-Jährigen auch keineswegs ins Lächerliche ziehen – letztlich seien sie aber "Kleinscheiß". "Knast ist keine Lösung", trug der Anwalt weiter vor. Einzig eine Therapie könne bei R. zum Erfolg führen. Dazu müsse sich der Angeklagte aber freiwillig entscheiden – anders als bei Alkohol- oder Drogenkranken, bei denen eine Therapie auch zwangsweise angeordnet werden kann. In seinem eigenen Schlusswort beteuerte R. dann auch, entsprechende professionelle Hilfe annehmen zu wollen.

Bewährung ausgeschlossen

Damit konnte er bei der Kammer indessen nicht punkten. Den Wunsch nach einer Therapie werteten die Richter als "Lippenbekenntnis". Denn R., der wegen ähnlicher Straftaten schon mehrere Monate im Gefängnis verbracht hatte, habe in der Vergangenheit bereits vielfach solche Versprechungen gemacht – sie dann aber nie eingehalten.

Dennoch wurde das Strafmaß vom Landgericht abgemildert. Das Amtsgericht war bei allen anderen Straftaten jeweils von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen – nicht aber bei dem Vorfall in Bippen. Das konnte die Kammer nun nicht nachvollziehen und ging davon aus, dass R. auch in diesem Fall nicht voll schuldfähig gewesen war. Sie verurteilte den 27-Jährigen deshalb zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Eine Bewährungschance könne ihm aber nicht gewährt werden, da keine positive Sozialprognose vorliege. Es müsse davon ausgegangen werden, dass er weitere Straftaten begehen wird.

Schwarze Faxe verschickt

Auch vor dem Amtsgericht, das weiter gegen R. verhandelt, geht es um vergleichbare Fälle. Im Zentrum stehen Drohungen, Beleidigungen und falsche Verdächtigungen, zumeist gegen Amtspersonen. Außerdem werden gegen den jungen Mann derzeit weitere Strafverfahren geführt, die zu zusätzlichen Anklagen führen könnten. Unter anderem soll R. Behörden und Institutionen, darunter auch der Staatsanwaltschaft, hunderte schwarzer Seiten gefaxt haben – offenbar, um den Toner zu leeren und dadurch das Faxgerät lahmzulegen.