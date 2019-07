Osnabrück. Er habe sich den Abschied ja nicht leicht vorgestellt, sagte Oberstudiendirektor Lothar Wehleit bei seiner Verabschiedung, "aber dass es so schwer wird, damit habe ich nicht gerechnet". Diese Emotionalität war wenig erstaunlich, hatten Kollegen, Schüler und Elternvertreter doch zum Teil sehr persönliche Worte gefunden, um das Wirken des Leiters des Ratsgymnasiums in den vergangenen 13 Jahren zu würdigen.

Mit Wehleit scheidet ein Schulleiter aus dem Amt, der für sein "Rats-Theater" – wie es Wehleits Stellvertreter Manfred Huesmann und Koordinatorin Silke Klar in einem Sketch zu Beginn des Festaktes formulierten – alles gegeben hat. Sie gaben einen Rückblick auf 13 Jahre "Filmschaffen" des Regisseurs Wehleit mit Blockbustern wie Mission Impossible, in dem es um die Abordnung von Gymnasiallehrern unter anderem an Grundschulen geht, die so Huesmann, urplötzlich "Rollen spielen mussten, die nicht einmal im Drehbuch standen". Wehleit hatte sich im August 2017 sehr klar und kritisch zu der damals überraschend über die niedersächsischen Gymnasien hereingebrochenen Lehrer-Abordnungswelle geäußert.





Ein Schulleiter, der jederzeit das Kreuz durchdrückt, wenn es um "seine Schule" geht – so wurde Lothar Wehleit in jedem der zahlreichen Redebeiträge beschrieben. Da durfte auch der letzte große Einsatz des Chefs in den Rückblicken auf 13 Jahre Tätigkeit nicht fehlen: Wehleits Engagement gegen einen Anbau an den historischen Teil des Ratsgymnasiums und für einen Solitärbau als Erweiterung der Schule im Zuge der Umstellung auf das Abitur nach 13 Jahren. Sein Verhalten habe nicht ganz den Gepflogenheiten des Rates entsprochen, erinnerte der CDU-Ratsvorsitzende Fritz Brickwedde als Vertreter der Stadt an Wehleits Reaktion auf einen Redebeitrag des Grünen Thomas Klein während der Erweiterungsdiskussion. Der Leiter des Ratsgymnasiums war in der entscheidenden Ratssitzung aufgestanden und hatte Klein demonstrativ den Rücken zugewandt. Mittlerweile hätten sich die beiden wieder versöhnt, so Brickwedde. Wehleit sei eben kein Mensch, der in Feindschaft leben könne.

Sollten dem Festakt Menschen beigewohnt haben, die mit dem Begriff "ein offenes Ohr haben" nichts anfangen können, so dürften sie in höchstem Maße weitergebildet aus der Veranstaltung herausgegangen sein. Denn eben diese Eigenschaft war es, die Wehleit von allen Rednern immer wieder zugeschrieben wurde. Sei es von Silvia Pünt-Kohoff als Vertreterin der Landesschulbehörde, Johannes Andrews vom Ehemaligenverein, Herlinde Fohs vom Förderverein oder dem Elternvertreter Stefan Felsner – sie alle hoben Wehleits Offenheit für ihre jeweiligen Belange hervor.





Auch Hartwig Ahrens, Rats-Personalrat, attestierte seinem Chef eben dieses offene Ohr. Dabei habe es Wehleit nicht immer leicht gehabt, denn die Theaterleitung sitze in Hannover und sei für den Regisseur keine große Hilfe gewesen. Wehleit habe viel Empathie bewiesen, zum Beispiel als er mit den Kollegen gemeinsam auf die Straße gegangen sei, als es um die Aufstockung der Arbeitszeit für Lehrer ging. Ahrens brachte die dauernde Auseinandersetzung mit der Bildungspolitik des Landes in Versform auf den Punkt.

Anzeige Anzeige

"Ob Heiligenstadt oder Tonne, es ist keine Wonne."





"Mit Blick auf die Pension haben wir uns für XL entschieden." Mit diesen Worten überreichten die Schülervertreter Henri Wohlschläger und Justus Rocho ihrem scheidenden Schulleiter einen "exklusiven SV-Ehrenpullover". Die Schülervertretung habe durch die Zusammenarbeit mit Wehleit viel erreichen können, lobten sie das Verständnis, dass Wehleit seinen Schülern entgegengebracht habe.

Zu guter Letzt trat der geehrte selber an das Rednerpult. Sein Dank galt allen Wegbegleitern in den vergangenen 13 Jahren aber vor allem auch seiner Familie. "Es sollte ein Fonds für vernachlässigte Ehepartner von Schulleitern gegründet werden", so Wehleit. Nach insgesamt 40 Berufsjahren sei seine letzte Unterrichtsstunde – es war Chemie mit dem Thema Wasserstoff – schon ein besonderes Gefühl gewesen. Aber Wehleit wäre nicht Wehleit, wenn er nicht die Chance ergriffen hätte, seinen wahrscheinlich letzten öffentlichen Auftritt als Schulleiter zu einer, wenn auch sanft verpackten, Kritik an Tendenzen im Bildungssystem zu nutzen. So müsse zum Beispiel die gymnasiale Bildung weiter hochgehalten werden. "Wir dürfen nicht nachgeben und einen Einheitsbrei entstehen lassen." Besänftige Worte fand Wehleit für die Landeschulbehörde, die doch nur der Bote für schlechte Nachrichten aus der Politik sei. Mit der ging der Chef des Ratsgymnasiums ungleich härter ins Gericht. Es würden durch bildungspolitische Entscheidungen wichtige Ressourcen verschwendet. Als "beispiellos" nannte er die Umstellung von G9 auf G8 und wenige Jahre später wieder zurück auf G9. "Hier wird Kraft vergeudet, die wir für unsere Schüler brauchen."