Osnabrück. Es wird eng in den Gassen des Marienwallfahrtsorts Telgte: Am 6. und 7. Juli findet wieder die größte Fußwallfahrt im deutschsprachigen Raum statt. Trotz der zu erwartenden hochsommerlichen Temperaturen, Ferien- und Urlaubsbeginn rechnet der Veranstalter wieder mit Tausenden von Teilnehmern. Herr, wohin sollen wir gehen? lautet das Wallfahrtsmotto.

Nach den Pilgermessen um 1.30 Uhr in St. Johann und St. Joseph in Osnabrück setzt sich gegen 3 Uhr an der Lutherkirche der Pilgerzug in Bewegung und wird gegen 15.45 Uhr im Wallfahrtsort Telgte eintreffen. Am Hauptpredigtpunkt an der Klause in Oedingberge wird der scheidende geistliche Leiter der Wallfahrt Domkapitular und Dechant Hermann Wieh zu den Pilgern sprechen. Zum Einzug in Telgte mit dabei ist der Osnabrücker Bischof Franz–Josef Bode. Auf dem Weg sind Rastphasen vor Bad Iburg (5.15 bis 5.40 Uhr), Glandorf (8 bis 9.30 Uhr), Oedingberge (10.30 bis 11.15 Uhr) und Ostbevern (12.50 bis 14.15 Uhr) eingeplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder der mitpilgern möchte, kann sich unterwegs an den Rast- und Haltepunkten in den Pilgerzug einreihen, heißt es in der Ankündigung. Für den Gepäck - und Personentransport stehen Begleitfahrzeuge zur Verfügung. Sanitätskräfte werden den Pilgerzug begleiten. An beiden Wallfahrtstagen wird die Bundesstraße 51 abschnittweise voll gesperrt.



Für die Fahrradpilger gilt folgender Zeitplan; Start 7.30 Uhr ab der Kirche St. Johann, Osnabrück ; Strecke: ca. 60 Kilometer, Stationen sind in Sutthausen (Marienheim) um 8.10 Uhr; Hagen (Anna-Stift) um 9.15 Uhr; St. Jacob Glane um 11.10 Uhr; St. Johannes Glandorf - St. Johannes um 12.15 Uhr; St. Ambrosius Ostbevern um 14.15 Uhr – Mittagsrast mit den Fußpilgern.

Übernachtungsmöglichkeiten werden in diesem Jahr wieder in der Zweifachsporthalle am Schulzentrum angeboten.

Am Sonntagmorgen um 5.30 ist auf dem Telgter Kirchplatz die erste Pilgermesse mit dem Osnabrücker Bischof Franz – Josef Bode, die nachfolgende Familien- und Jugendmesse zelebriert Pfarrer Dietmar Schöneich vom Pfarrverbund Wallenhorst, musikalisch gestaltet wird die Messe durch den Chor Cantarem aus Hollage unter der Leitung von Maria Hartelt.

Nach einer kurzen Andacht ist der Auszug in Telgte um 8 Uhr. An der Klause in Oedingberge predigt auf dem Rückweg Pfarrer Dietmar Schöneich. Gegen 19 Uhr endet die diesjährige Wallfahrt in der Kirche Peter und Paul in Georgsmarienhütte.

Folgende Busfahrgelegenheiten werden angeboten: Pfarrgemeinschaft Osnabrück-Süd am 6. Juli um 12.30 Uhr, Abfahrt Bushalt Hl Familie an der Voxtruper Straße, 12.35 Uhr Abfahrt Bushalt Am Riedenbach, 12.40 Uhr Abfahrt Bushalt Nahne Paradiesweg. Die Rückfahrt erfolgt nach der Abendandacht.

Nach dem Einzug am Samstag um 17.15 Uhr gibt es eine Rückfahrgelegenheit mit dem Hollager-Bus. Am Sonntag um 4.20 Uhr ab Hollage mit Zusteigemöglichkeiten für die Messe um 5.30 Uhr. Anmeldung sind unter 054073567 möglich.

Weiter Infos unter www.wallfahrt-nach-telgte.de