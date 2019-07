Osnabrück. 17 Jugendliche haben auf Initiative des Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße und der Johanniter-Unfallhilfe ein Graffito an die Wand der Gemeinschaftsunterkunft am Osnabrücker Limberg gesprüht. Einer der Beteiligten kam über das Mittelmeer nach Europa. Zur Verhaftung der Seawatch-Kapitänin Carola Rackete findet er ein eindeutiges Wort.

Zahlreiche Entwürfe haben die Jugendlichen im Alter von 16 bis 23 Jahre angefertigt, auf denen Szenen aus dem Krieg oder Verletzte zu sehen sind. Doch dann habe man sich entschieden, sich auf schöne Orte zu konzentrieren, erzählt Erziehungswissenschaftler Marcel van Deyk vom GZ Lerchenstraße. Zu sehen sind nun neben dem Osnabrücker Rad das Brandenburger Tor, eine Giraffe und afrikanische Hütten, aus denen ein Minion schaut.

In der Mitte des Bilds prangt ein aus der Erde gerissener Baum, der von einer Faust umschlungen wird. Der Baum symbolisiert den sudanesischen Diktatur Omar Hassan al-Bashir, erklärt der 19-jährige Rashed Salah Harwon. Er gilt als einer der brutalsten Diktatoren weltweit. 2008 wurde vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Haftbefehl gegen al-Baschir wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt erlassen. Im April 2019 wurde er vom Militär gestürzt.



Nach zwei Tagen aufgelesen

„Die Faust soll ihn aus dem Amt kicken“, sagt Rashed Salah Harwon. Der junge Mann spricht schnell und viel, aber sein Deutsch ist noch etwas holprig. Er sei vor zwei Jahren von Libyen aus mit einem Boot losgefahren, erzählt er und plötzlich ist das bunte Graffito nebensächlich. Nach zwei Tagen seien die 130 Insassen von einem Schiff aufgelesen worden, dass nach drei Tagen Italien erreichte. „Ich bin sehr froh, dass ich überlebt habe. Ich danke Gott jeden Tag dafür“, sagt er.

Auf die Frage, warum er nach Europa gekommen ist, antwortet er, dass er seine ganze Familie im Krieg verloren habe. „Was soll ich im Sudan? Ich will meine Schmerzen vergessen.“ Für Rashed Salah Harwon ist es schwer nachvollziehbar, dass jemand, der Menschen getötet hat, nicht ins Gefängnis kommt, aber jemand der Menschen gerettet hat, verhaftet wird. Für die zwischenzeitliche Inhaftierung von Carola Rackete findet er klare Worte: „Das ist doof.“



Es ist erstaunlich, dass jemand, der seine Lieben verloren und den Krieg erlebt hat, so albern sein kann wie Rashed Salah Harwon. Auf die Frage, warum der Minion aus einer Hütte guckt, schüttelt er sich vor Lachen, unfähig auch nur ein Wort zu sprechen. Marcel van Dyke erklärt schließlich, dass einer der Bewohner den Minion-Film kürzlich gesehen habe.

Standort wird bis 2021 genutzt

Im Herbst rücken die Bagger auf dem Limberg an, um das Areal umzugestalten. Bis 2021 können die 160 Geflüchteten aus dem Sudan, Syrien, Äthiopien und anderen afrikanischen Staaten aber noch auf dort wohnen. Mindestens so lange bleibt das Graffito bestehen, dass die Jugendlichen zusammen mit der Gruppe „Bunte Hunde“ angefertigt haben. Andere Graffiti des Trios sind in der Stubengasse, bei Hellmann oder – wie kürzlich berichtet – an der Wiesenbachstraße zu sehen.