Osnabrück. Im Osnabrücker Stadtteil Eversburg sind derzeit offenbar falsche Wasserwerker unterwegs. Nach Aussage besorgter Anrufer geben die beiden mutmaßlichen Trickbetrüger vor, die Wasserhärte im Haus prüfen zu müssen. Das Stadtwerke-Tochterunternehmen SWO Netz GmbH warnt davor, die falschen Wasserwerker ins Haus zu lassen.

"Die mutmaßlichen Trickbetrüger wollen offenbar die derzeitige Berichterstattung über die hohen Wasserabgabemengen ausnutzen“, wird Matthias Hackmann, Leiter Netzservice bei der SWO Netz GmbH, in einer Pressemitteilung zitiert. „Die Wasserversorgung läuft stabil und problemlos in Osnabrück. Niemand von uns prüft die Wasserhärte und klingelt dafür an der Haustür“, ergänzt er.

Mitarbeiterausweis zeigen lassen

Generell gelte: Sollten Arbeiter im Namen der Stadtwerke oder der SWO Netz GmbH an der Tür klingeln, können diese sich immer ausweisen. Die Bewohner sollten sich daher unbedingt den Mitarbeiterausweis zeigen lassen, um Trickbetrügern keine Chance zu geben. Zur Sicherheit kann die Identität der Stadtwerke- und SWO Netz-Mitarbeiter durch einen Anruf bei der Netzleitstelle unter Telefon 0541 2002-2020 bestätigt werden.