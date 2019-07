Osnabrück. 15 geflüchtete Jugendliche haben im Mai während eines Workshops gepflastert, gegärtnert, sie haben Möbel bemalt und kreierten polyglotte „Bau-Haus-Klötze“. Jetzt präsentierten sie ihre Arbeiten im TOP.OS-Projektgarten.

Fünf junge Menschen zeigen auf eine Gartenbank, die auf der Wiese steht und in einem hellen Purpur-Farbton leuchtet. „Die Farbe ist total super“, betont Shaafici und auch Haiveen ist begeistert. „Sehr schön“, sagt die Irakerin, die es sich gleich auf der Sitzgelegenheit gemütlich macht. In Gruppenarbeit haben Shaafici aus Somalia, Haiveen und andere geflüchtete Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren die Gartenbank im TOP.OS-Projektgarten angemalt.





Insgesamt 15 junge Menschen hatten an einem dreitägigen Workshop teilgenommen, den der Kunstverein in direkter Nachbarschaft zum Moskaubad angeboten hatte. In Kooperation mit dem Berufsschulzentrum Westerberg, an dem das Sprach- und Integrationsprojekt „Sprint“ stattfindet, konnten sich junge Menschen kreativ betätigen, von denen die meisten erst im vergangenen Jahr nach Deutschland geflüchtet waren.

„Wir haben hier am Eingang zum Garten einen Weg gepflastert“, sagt Mohammed aus Syrien. „Das hat viel mehr Spaß gemacht, als in der Schule Mathematik zu lernen“, sagt der 18-Jährige, der in seiner Heimat Handy- und Umhängetaschen genäht hat. Jetzt flachst er mit Krasimir aus Bulgarien, mit dem er zusammen gepflastert hat, dann zeigt er eine Art Bauklotz aus Holz, auf dem „Weg“ geschrieben steht. Überall liegen so genannten „Bau-Haus-Klötze“ herum, die Workshopteilnehmer zunächst in typischen Bauhaus-Farben angemalt und dann zweisprachig beschriftet haben. An einem blühenden Strauch liegt ein Klotz im Gras, auf dem „Biene“ auf Deutsch und Arabisch zu lesen ist. Tatsächlich fliegt gerade eine Wildbiene von Blüte zu Blüte.

Im Rahmen einer Abschlussparty präsentierten die Teilnehmer ihre Arbeiten den Klassenkameraden von der BBS. Jeder hat etwas zu essen und zu trinken mitgebracht, es wird viel gelacht und erzählt, wie viel Spaß der Workshop gemacht hat.