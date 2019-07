Osnabrück. Fotografien von Wilhelm Wiechern zeigt die Ausstellung "diesseits", die noch bis 28. August im Berliner Carré in Osnabrück zu sehen sein wird.

Vom Barbier über die Bildhauerin und die Biomarktverkäuferin bis hin zum Lagerarbeiter: Kunstvolle Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien von Menschen, die auf unterschiedliche Weise beschäftigt sind, zieren derzeit die großflächigen Schaufenster am Berliner Carré. Auch Mitarbeiter der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) hat Wilhelm Wiechern in Szene gesetzt. Seit seinem eigenen Ausscheiden aus der Berufswelt ist ihm sein Hobby Fotografieren immer mehr zur Berufung geworden ist.





Alltägliche Verrichtungen

So manch ein Passant, der selbst gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, wird über die Aufnahmen stolpern – und dabei vielleicht zum Nachdenken über sein eigenes tägliches Tun jenseits rein physischer Präsenz und „diesseits“ des Alltags animiert. Das ist auch der Titel der Fotoausstellung, die noch bis zum 28. August in der Fenstergalerie am Berliner Platz zu sehen sein wird. Sie ist Teil einer fortlaufenden Serie von Fotoprojekten, die aus unterschiedlichen Perspektiven unseren Lebensalltag ins Visier nehmen.