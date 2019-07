Osnabrück. Die Osnabrücker haben nicht nur Sommer – ab Donnerstag, 4. Juli 2019, haben sie auch wieder Weinsommer. Winzer aus den rheinland-pfälzischen Anbaugebieten stellen dann auf dem Markt wie in jedem Jahr edle Tropfen vor – und versprechen absolute Spitzenweine aus dem Ausnahmejahrgang 2018.

Was viele Landwirte im vergangenen Jahr zur Verzweiflung trieb, ist für die deutschen Winzer ein Segen gewesen: Dem wärmsten April seit Beginn der Wetteraufzeichnung folgte Anfang Mai 2018 eine sehr frühe Rebblüte sowie ein enorm heißer und trockener Sommer. Für die Trauben bedeutete dies: Perfekte Voraussetzungen, wie es sie sonst nur in südlichen Gefilden gibt. Schon mit dem Start der Weinlese erzielten die Winzer hocharomatische Moste und vollreife, kerngesunde Trauben. Schon am 6. August – und damit so früh wie noch nie – begann 2018 die Lese.

Einige der daraus entstandenen Weine können die Osnabrücker von Donnerstag, 4. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, kosten. Eröffnet wird der traditionelle Weinsommer am 4. Juli um 18 Uhr von Mosel-Weinprinzessin Bärbel Ellwanger und Ratsmitglied Frank Henning. Am Freitag, 5. Juli, ist der Weinsommer von 16 bis 0 Uhr geöffnet, am Samstag, 6. Juli, von 14 bis 0 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, von 12 bis 20 Uhr. Am letzten Veranstaltungstag lädt die Weinprinzessin um 15 Uhr zu einer Weinprobe durch alle vertretenen Anbaugebiete. Kosten: 5 Euro. Anmeldung unter www.weinsommer.de/Osnabrueck.

Wer von edlen Tropfen gar nicht genug bekommt, kann sich außerdem auf die von regionalen Weinhändlern organisierten Osnabrücker Weintage vom 1. bis 4. August 2019 freuen. Um den Gerstensaft hingegen dreht sich das Osnabrücker Bierfest, das vom 18. bis 20. Juli ansteht.