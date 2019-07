Osnabrück. Am Donnerstag, 4. Juli, beginnen die umfangreichen Bauarbeiten zur Erneuerung der Kanalisation, der Fahrbahn, der Geh- und Radwege sowie der Parkstände in der Rheiner Landstraße.

Die Arbeiten starten in der ersten Bauphase während der Sommerferien auf Höhe der Rückertstraße, gibt die Stadt Osnabrück in einer Mitteilung bekannt. Die Rheiner Landstraße wird in diesem Bereich halbseitig gesperrt, bleibt aber in beide Richtungen per Ampelschaltung befahrbar. Ein Einbiegen von beziehungsweise in die Rückertstraße ist allerdings nicht möglich.

Zweite Phase startet am 15. August

Die Arbeiten im Knotenpunkt Rückertstraße werden bis zum Ende der sechswöchigen Sommerferien abgeschlossen sein. Direkt im Anschluss am 15. August startet dann die zweite Phase der Arbeiten unter abschnittsweiser Vollsperrung. Die Bauarbeiten finden dabei bis zum Sommer 2021 in zwei parallel verlaufenden, jeweils knapp 100 Meter langen Baufeldern statt. Der erste Bereich umfasst den Abschnitt zwischen Rückertstraße und Richard-Wagner-Straße, der zweite Bereich den Abschnitt zwischen Richard-Wagner-Straße und Mozartstraße. In beiden Abschnitten wird parallel von Osten nach Westen gearbeitet.

Der Verkehr wird ab dem 15. August in stadtauswärtiger Richtung über die Wilhelmstraße, in stadteinwärtiger Richtung über die Straße „In der Barlage“ umgeleitet. Für Anwohner, Anlieger und Kunden der Gewerbebetriebe ist die Zufahrt zu den Grundstücken bis zu den jeweiligen Baufeldern möglich, die Zuwegung ist jederzeit gewährleistet. Die Geschäfte und Firmen an der Rheiner Landstraße sind somit weiterhin erreichbar, eine zusätzliche Beschilderung wird darauf hinweisen. (Weiterlesen: Rheiner Landstraße in Osnabrück: Vollsperrung nach den Sommerferien)



Jeden Donnerstag Bürgerfragestunde

Für Fragen während der Baumaßnahme stehen die Ansprechpartner der Stadt, der SWO Netz sowie des ausführenden Bauunternehmens Kögel Bau im gemeinsamen Baubüro an der Rheiner Landstraße 9 zur Verfügung. Jeden Donnerstag findet hier um 16 Uhr eine Bürgerfragestunde statt.

Für Anregungen und Fragen per Post ist ein Briefkasten angebracht. Per Mail können Fragen unter rheiner-landstrasse@osnabrueck.de eingereicht werden. Alle Informationen zur Baumaßnahme sowie einen umfangreichen Frage-Antwort-Katalog gibt es unter www.rheiner-landstrasse.de.