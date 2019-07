Osnabrück. Sandra Scholz macht Lieblingsstücke. Die 45-jährige Designerin fertigt Hocker und Kissen an, die Unikate sind. Bislang hat sie viel Lob dafür erhalten. Jetzt möchte die Osnabrückerin ihren Lebensunterhalt damit bestreiten.

Quisquam et consequatur iste fuga consequatur id nisi assumenda. Molestiae est minus non sit dolores voluptatem. Quasi veritatis nemo non quasi officia quos voluptate. Reiciendis quaerat aut ab autem cupiditate nam qui.