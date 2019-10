Ladbergen. Das Logistik-Unternehmen Nosta ist an 40 Orten dieser Welt tätig. Thorben Schulte und Jan-Philipp Schulte sind derzeit in Ladbergen aktiv. Die beiden absolvieren Ausbildungen als Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung. Beide schätzen daran die Abwechslung, und dass sie schon früh Verantwortung übernehmen können.

Beide tragen denselben Nachnamen, sind seit einem Jahr Auszubildende und nehmen am Projekt „Zukunft Bilden“ teil. Den Weg durch ihre Lehrzeit gehen sie aber auf getrennten Wegen. Der 19-jährige Jan-Philipp Schulte war zunächst fünf Monate im Lagerbüro tätig, wo er unter anderem erfahren hat, wie sich die Globalisierung in seinem Arbeitsalltag auswirkt. Viele Fahrer des Unternehmens kommen nicht mehr aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern. Auch deswegen lernen die Auszubildenden bei Nosta auch englisch, polnisch und niederländisch. Nach seiner Zeit im Lagerbüro wurde Jan-Philipp Schulte in der Personalabteilung eingesetzt.

Zur Sache Das Projekt „Zukunft bilden“ „Zukunft Bilden“ ist eine Bildungsinitiative für Auszubildende, die von Firmen und Institutionen aus der Region unterstützt wird. Ein Jahr lang bekommen die Teilnehmer die „Neue Osnabrücker Zeitung“ oder eine ihrer Regionalausgaben als Abo kostenlos nach Hause geliefert und erhalten die Chance, ihr Allgemeinwissen zu verbessern. Dieses können sie beim wöchentlichen Zeitungsquizz unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen. Begleitveranstaltungen vervollständigen das Konzept.

Auch der 23-jährige Thorben Schulte war zunächst im Lagerbüro tätig – allerdings in der Niederlassung in Borghorst bei Steinfurt. „Für mich war es zuerst verwunderlich, wie viele Akteure der Logistik dort zusammentreffen“, beschreibt er seine Eindrücke. Ihn hat auch das Tempo beeindruckt, in dem Entscheidungen getroffen und ausgeführt wurden. Zum Teil sei 15 Minuten nach dem Eintreffen einer E-Mail die Ware abgeholt worden. Nach der Zeit im Lagerbüro ist Thorben Schulte in die Versicherungsabteilung gewechselt.

Wertschätzung erfahren

Das Fazit der beiden Schultes nach einem Jahr Ausbildung fällt positiv aus. „Ich habe in der Zeit viel gelernt“, sagt Jan-Philipp Schulte und fügt an, dass er nach seiner Ausbildung auf jeden Fall in der Branche bleiben will. Thorben Schulte hat sich darüber gefreut, dass er in viele verschiedene Bereiche reinschauen konnte. „Und ich fand es interessant, dass ich schon ab Tag Eins mitarbeiten konnte und mir Verantwortung übertragen wurde.“ Dadurch habe er Wertschätzung erfahren und das Gefühl bekommen, etwas bewegt zu haben.

Etwas zu bewegen – das ist die ureigene Aufgabe der Nosta Group. Das 1978 gegründete Unternehmen transportiert Waren über die Straße, Schienen, über Wasser und durch die Luft. Auf den Wegen der Daten informiert sich Thorben Schulte über Themen, die ihn interessieren. Er sagt, er lese viel bei Facebook und klickt dort Artikel an, die mit noz.de verlinkt sind. Seine Interessensgebiete sind neben Politik, Wirtschaft und Sport auch die Nachrichten aus seinem Wohnort Osnabrück. Auf Papier liest Jan-Philipp Schulte die Informationen, die er benötigt, um zu erfahren, was in seinem Heimatort Hilter passiert. Ihn interessieren neben den Artikeln aus dem Lokalen auch die Ressort Jobwelt und Wirtschaft.