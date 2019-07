Osnabrück. Nach der Insolvenz im April richtet sich der Osnabrücker Confiseriehersteller Leysieffer neu aus. In Hamburg wurden zwei Standorte geschlossen, in Aachen einer. 20 Mitarbeiter erhielten die Kündigung. Am Montag hat das Amtsgericht Osnabrück planmäßig das Eigenverwaltungsverfahren über das Vermögen der Leysieffer Gmbh & Co. KG eröffnet.

