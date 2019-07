Osnabrück. Der Bau des neuen Gebäudes der Kreishandwerkerschaft Osnabrück hat mit dem ersten Spatenstich offiziell begonnen. Bis zum 1. April 2020 soll am Standort am Schölerberg mehr Raum für Seminare, Schulungen und Büros geschaffen werden.

