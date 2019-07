Osnabrück. Im Bereich Heger Holz ist eine junge Frau am Sonntagabend Opfer eines Exhibitionisten geworden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen oder weiteren Opfern. Am Morgen des Sonntags wurde eine Frau in der Dodesheide Opfer eines anderen Exhibitionisten.

Gegen 8.20 Uhr am Sonntag ist eine 25 Jahre alte Frau im Bereich Dodesheide Opfer eines Exhibitionisten geworden: Sie befand sich an der Bushaltestelle "Dinklager Weg", als sie einen Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkte. Dieser versteckte sich zunächst in einem Gebüsch, trat nach kurzer Zeit mit heruntergelassener Hose wieder heraus und onanierte offensichtlich.

Die Frau beschrieb den Mann als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit hellen Haaren. Bekleidet war er mit einer beigen Hose und einem weißen Hemd.

Beim Onanieren gefilmt

Der zweite Vorfall passierte am Sonntagabend gegen 21 Uhr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 29-Jährige auf ihrem Fahrrad im Bereich des Heger Holzes unterwegs. In dem Waldstück fuhr sie in Begleitung ihres Hundes an einem Mann vorbei, der offensichtlich onanierte und sich dabei selbst filmte.

Der Beschreibung der Frau zufolge war der Mann zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, braun gebrannt und von muskulöser Statur. Er war fast komplett nackt und neben ihm stand ein Fahrrad.

Die Polizei bittet Zeugen oder weitere Opfer um Kontaktaufnahme. Hinweise werden unter den Telefonnummern 0541/327 2215 oder 0541/3273103 entgegengenommen.