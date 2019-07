Osnabrück. Marienkantorei und Bach-Chor haben unter der Leitung von Carsten Zündorf gemeinsam Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ gesungen.

Das Chaos war offenbar in der Klassik lange nicht so chaotisch wie heute, dennoch war der Beginn von Joseph Haydns „Schöpfung“ seinerzeit absolut beispiellos. Bei der Aufführung des Oratoriums in St. Marien in Osnabrück spielt das Orchester Concerto con anima die Ouvertüre mit fahlen Klängen und knackigen Akzenten geradezu gruselig-gespenstisch.

Licht erhellt die Finsternis

Thomas Laske singt die ersten Worte: „Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde“, dann illustrieren die vereinten Kräfte der Marienkantorei und des Bach-Chores den Eintritt des Lichts in die Finsternis: Auch musikalisch ein Kontrast wie Tag und Nacht. Haydns Effekte sind plakativ, aber wirkungsvoll, die Sänger gestalten sie, animiert von Carsten Zündorf, offenbar mit Lust, und das Publikum hat seine Freude daran.

Ein starker Beginn des Konzerts also, und das bleibt auch so: Immer wieder kommentieren die Choristen kraftvoll und mit prächtigen Klängen Gottes Schöpfung: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.“ Den Löwenanteil haben allerdings die drei Solisten. Neben Thomas Laske mit seinem sehr natürlichen und angenehmen Bass und insbesondere seiner klaren Farbe der Vokale ist wieder einmal Hanna Zumsande zu hören, deren Sopran wie immer strahlend und klar klingt, in der Höhe leuchtend, stets beweglich und geläufig. Der dritte im Bunde ist der Tenor Stefan Sbonnik, der offenbar nicht nur über einen Satz Stimmbänder verfügt, sondern über zwei sehr unterschiedliche. Er klingt meistens lyrisch-sanft, doch im Forte beeindruckt er plötzlich mit Kraft und einer ganz anderen Färbung.

Knallende Pauken

Auch das Orchester knüpft an die plastisch gestaltete Ouvertüre an: Da säuseln sanfte Flöten, schmettern deftig die Hörner und knallen die Pauken, wenn laut Libretto der Donner rollt. Musikalisch sind sich nach dem Konzert vermutlich alle einig: Dies war eine rundum gelungene Aufführung.

Solche Einigkeit ist über die Zeichnungen Peter Eickmeyers sicher nicht zu erzielen, denn die stellen eine kalkulierte Provokation dar. Im ersten Teil sind sie noch wenig mehr als optische Übertitel: Wer sich anhand von Wort und Musik die Erschaffung von Land, Meer, Tieren und Pflanzen nicht vorstellen kann, schaut eben auf die Leinwand. Später jedoch kommentieren die Zeichnungen einen Aspekt, den Haydn ausgespart hat, denn sein Werk schildert ja einzig die Erschaffung des Paradieses. Die Zeichnungen zeigen den Umgang des Menschen mit der Schöpfung, der doch eigentlich, so der Text, „Gottes Werke dankbar sehen“ sollte. Das geht so weit, dass sogar Gleise gezeigt werden, die auf das Tor von Auschwitz zulaufen. Die Zeichnungen werfen die Frage auf, wie nahe wir womöglich dem Ende der Schöpfung bereits sind.