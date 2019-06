Osnabrück. "50 Jahre Straßengemeinschaft Voßkuhlen, das muss gefeiert werden", dachten sich die Anwohner in Haste. Und das taten sie am Samstag, und zwar groß: mit Hüpfburg, "Hau den Lukas" und Popcornmaschine.

"Den Bierwagen haben wir jedes Jahr und gegrillt wird auch immer", erzählte Carolin Ahrens. Sie selbst ist in den Voßkuhlen aufgewachsen und, nachdem sie für zwei Jahre weggezogen war, schnell wieder zurückgekehrt. "Mein Mann und ich haben bei meinen Eltern gebaut, ich möchte einfach nirgendwo anders wohnen. Wir sind eine große Familie."

Ahrens und die anderen Anwohner ihrer Generation haben dieses Jahr das Fest organisiert. "Normalerweise feiern wir im Rhythmus von zwei Jahren, aber weil es das Fest dieses Jahr seit 50 Jahren gibt, haben wir uns überlegt, schon dieses Jahr zu feiern, obwohl es eigentlich erst nächstes Jahr wieder soweit wäre." Zuvor habe immer die Generationen ihrer Eltern alles vorbereitet, aber dieses Jahr haben die jüngeren Anwohner die Planung übernommen. "50 Jahre Voßkuhlen, das muss einfach direkt im Jubiläumsjahr gefeiert werden", sagte Ahrens.

Richard Ahrens eröffnete vom Bierwagen das Fest: "Schön, dass ihr alle gekommen seid und vielen Dank für die Hilfe beim Aufbau." Eigentlich würde das Fest mittlerweile drei Tage andauern, weil der zeitintensive Auf- und Abbau mit zelebriert werde. "Wenn ich sage, dass hier in der Straße immer alle herzlich aufgenommen werden, spreche ich aus eigener Erfahrung. Danke dafür, wir sind eine tolle Gemeinschaft", sagte Richard Ahrens.



Alfons Frische (Foto) ist mit 90 Jahren der älteste Anwohner in den Voßkuhlen: "Ich bin seit dem ersten Straßenfest mit dabei." Mit seinen Freunden Rudolf Riehemann und Bernhard Wortmann sei er gemeinsam an der Bramscherstraße aufgewachsen: "Später haben wir uns alle hier in den Voßkuhlen wiedergefunden."

75 Anwohner kamen zu dem Fest zusammen. "Der Grill ist schon an, gleich wird das Buffet aufgebaut und später wird hier auch noch getanzt, das ist jedes Jahr so", freut sich Carolin Ahrens. Die längste Anreise hatte die Tante von Ahrens zurückgelegt: "Ich habe mir meinen Urlaub extra so gelegt, dass ich aus Atlanta passend zu der Jubiläumsfeier hier sein kann", sagte Martina Weißenburger.