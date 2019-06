Osnabrück. Sie brauchen keine Instrumente, und wenn ihr Schiff unterginge, würden sie fröhlich weitersingen. Die Fishergirl's Friends brachten am Osnabrücker Samstag mit ihren A-Cappella-Darbietungen Stimmung in die Krahnstraße und auf den Markt. Die Süßwassermatrosen schreckten nicht davor zurück, sich als Muttersöhnchen zu inszenieren.

Wer ist die Beste? Wen verewigt der Seemann auf seinem Tattoo? Natürlich Mama! Deshalb wurde der Osnabrücker Samstag kurzerhand zum Muttertag umfunktioniert. Keine Passantin, die sich in die Nähe der siebenköpfigen A-Cappella-Gang traute, war vor Michael Tiaden sicher, der sie kniend, Händchen haltend und augenzwinkernd anschmachtete. Die Bezwinger der Flachmeere waren sich nicht zu schade, die Mutterherzen mit Heintjes "Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen" zu erweichen.

Es ging aber auch flotter zur Sache: Mit Shanties, Raps und Rock'n' Roll verulkten die sieben windigen Seemannsbärchen sich und ihr Publikum. Kein Wunder, dass sich in der Krahnstraße eine fröhliche Menschentraube bildete, die ein natürliches Hindernis bildete für alle, die glaubten, am Osnabrücker Samstag mit dem Auto die Fußgängerstraße durchkreuzen zu müssen.

Der Osnabrücker Samstag ist ein Straßenkulturprogramm "zum Vorbeigehen" rund um den Wochenmarkt und die Altstadt, veranstaltet von Fokus und der Osnabrück Musik und Tourismus GmbH mit Unterstützung des Verkehrsvereins Stadt und Land Osnabrück.

An diesem Samstag trat außerdem der Liedermacher Fabian von Wegen auf. Vor dem Dreikronenhaus am Heger Tor schützte er sich mit einem Pavillon vor der Sonnenhitze und sang seine Lieder über Liebe, Klamauk und andere Lebensweisheiten. Das reimt sich dann so: "Ja, so kann die Liebe sein, arschlochmäßig saugemein".









