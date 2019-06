Osnabrück. In der Nacht zum Samstag brannte am Schölerberg eine Gartenhütte. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Gebäude vollständig zerstört wurde.

Der Brand ereignete sich im hinteren Teil eines Grundstücks an der Ameldungstraße und wurde um 2.40 Uhr gemeldet. Die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Tanklöschfahrzeug an, doch da war es wohl schon zu spät. Nach Auskunft der Polizei brannte die Holzhütte vollständig nieder. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, heißt es in der Meldung, die Ursache sei nicht bekannt.