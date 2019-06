120.000 Euro Schaden bei Brand von Ballenpresse in Osnabrück CC-Editor öffnen

Die Ballenpresse brannte vollständig aus. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Ein erheblicher Sachschaden ist am Freitagnachmittag bei einem Feuer in Osnabrück entstanden. Eine Ballenpresse brannte auf einem Acker an der Sandforter Straße vollständig ab.