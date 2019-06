Osnabrück. Arabische Lieder und die Klänge des Morgenlandes, angereichert mit Klassik, Pop und Jazz, wurden dem Publikum des Morgenland Festivals während eines Doppelkonzerts in der Lagerhalle geboten. Zu Gast: Waed Bouhassoun und Moslem Rahal sowie Manfred Leuchter & Freunde.

Ein Bassmotiv steigert sich in Tempo und Intensität zu einem flirrenden Stück arabischer Musik, das schließlich seine rhythmische Struktur auflöst und in einem chaotisch-jazzigen Klanggewirr endet. So könnte man die Komposition „Arabesque“ beschreiben, die Manfred Leuchter mit einigen Musikerkollegen in der Lagerhalle spielt. Sie steht stellvertretend für die Fähigkeit des deutschen Akkordeonisten, Stilistiken und Klänge zusammenzuführen, die sonst keine Berührungspunkte haben. Daher passt der Sound von „Manfred Leuchter & Freunde“ hervorragend zur Philosophie des Morgenland Festivals.

Mit einem Doppelkonzert wurde einen weiteren Aspekt in den Fokus gestellt, der dem Festivalgründer Michael Dreyer von Anfang an wichtig war: Die Klangkommunikation von Künstlern, die bisher noch gar nicht oder in anderen Konstellationen miteinander musizierten. So präsentiert er zunächst zwei syrische Musikerpersönlichkeiten: Waed Bouhassoun und Moslem Rahal. Waed ist eine Sängerin aus Damaskus, die mittlerweile in Paris lebt und mit wunderschön-emotionaler Stimme alte klassische Lieder aus ihrer Heimat, aber auch Vertonungen zeitgenössischer syrischer Dichtung vorträgt. Dabei begleitet sie sich mit der arabischen Laute, der Oud. Moslem Rahal spielt die Ney, eine Längsflöte, die zu den ältesten Instrumenten der Welt gezählt wird. Er ist Stammgast beim Morgenland Festival und beweist im Duett mit Waed Bouhassoun sein intensives Einfühlungsvermögen und einmal mehr die Virtuosität, mit der er der Ney eine unglaubliche Vielfalt unterschiedlicher Töne entlockt.





Nach eine kurzen Umbaupause wird das Publikum anschließend von Manfred Leuchter auf einen spannenden Trip eingeladen. Er wandelt zwischen den Welten, lebt abwechselnd in Deutschland und Marokko, verbindet mit seiner Musik Klassik, Pop, Jazz und die Welt der arabischen Klänge. Ob Bach oder Chanson, ob Balkaneskes oder Orientalisches, vor keiner Überraschung ist der Zuhörer sicher. Begleitet wird der Akkordeonist von seinen Freunden, einem internationalen Ensemble mit herausragenden Musikern, die sich als Meister des Zusammenspiels entpuppen. Obwohl nicht viel Zeit zum Proben war, erzeugen die sechs Künstler jetzt Harmonie in Klang und Rhythmus.

Perkussionist Andrea Piccioni erweist sich als Meister des Tambourello. Mit dem recht einfachen Instrument entfacht er ein Feuerwerk der rhythmischen Klänge, schüttelt die kompliziertesten Taktfolgen aus dem Handgelenk und variiert auf dem Trommelfell die Tonhöhe, bis eine eigene Melodie entsteht. Aber auch Klarinettist Mohamed Najem, Kanun-Spieler Feras Charestan, Bassgitarrist Antoine Pütz sowie Bassem Hawar, der die arabische Kniegeige Djoze spielt, erweisen sich als Musiker von Format.

Als Gäste bittet Leuchter erst Ney-Spieler Moslem Rahal auf die Bühne, dann stellt er die iranische Sängerin Sannaz vor, die ein aserbeidschanisches Lied über die Vergänglichkeit der Schönheit vorträgt. Zwischen den Stücken erzählt der Bandleader die Geschichten, die zu den Songs gehören. Also auch erschreckende Kriegsgreul wie zu „Aleppo 2016“ oder angenehm Assoziatives wie zu „Wenn es in Marrakesch regnet“. Ein fantastischer Trip.