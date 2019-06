Osnabrück. Immer wieder mittwochs wird geackert - jedenfalls im Juli, wenn der Theateracker am Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück den dortigen Kastaniengarten in eine Probebühne für Artisten verwandelt.

Jeden Mittwoch um 19 Uhr verwandelt sich der lauschige Kastaniengarten am Piesberger Gesellschaftshaus in eine Freilichtbühne – zumindest im Juli, denn dann stehen dort wieder vier mal zwei Shows im Rahmen des Theaterackers an, der selbst wiederum Bestandteil der Sechs-Städte-Tournee „von Nord nach West“ ist, die von Bremen kommt und von Osnabrück weiter nach Mühlheim an der Ruhr und über Löhne und Troisdorf bis nach Kronberg im Taunus führt. Etablierte Kleinkünstler testen bei diesem Showformat ihre neuen Programme erstmals vor Publikum, bevor sie damit auf Tournee gehen.

Zwischen Himmel und Erde

Den Anfang macht in diesem Jahr das Chaos Varieté, bestehend aus einem Comedy-Artisten, einem Pantomimen und einem Jongleur, die den Zuschauern zeigen werden, wie ihre Rechnung „Drei mal Drei gleich Eins“ aufgehen wird. Was alles passieren kann, wenn man eine Lampe auswechseln muss, demonstriert Solo-Slapsticker Hendrik mit und auf seiner „kleinen Leiter“. Ein kafkaeskes Programm zwischen Himmel und Erde präsentieren am zweiten Theateracker-Mittwoch eine Trapezkünstlerin und eine Zirkusdirektorin. Zudem wird das absurde slowenische Zwei-Mann-Theater Pol-Pet versuchen, einen ganz speziellen, widerspenstigen Fisch zu fangen.





Türen ins Unterbewusstsein

Eine Woche später öffnen zwei rätselhafte Schamanen mit ihrer „Broos-Show“ den Zuschauern Türen ins kollektive Unterbewusstsein und das schräge Jonglier-Duo Spot The Drop wird dem Publikum mit ausgeprägter Gestik und Mimik etwas Neues vorwerfen. Zum Abschluss der regulären Doppelshow-Reihe verschmelzen schließlich zwei spanische Clowns zu Slow Olou und servieren „Escargots“ und das Trio Mio wird so poetisch wie rasant abheben, um dem Publikum auf akrobatische Weise den Traum vom Fliegen näher zu bringen.





Spezialausgabe zum Jubiläum

Da das Piesberger Gesellschaftshaus in seiner heutigen Form als Kulturort in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, gibt es diesmal über die vier Termine im Juli hinaus am 17. August noch eine spezielle Jubiläumsausgabe des Theaterackers. Ausnahmsweise an einem Samstag werden dann der durchgeknallte Kaosclown, der japanische Tänzer und Handstandartist Hayatonnu und das Bremer Duo Tonnection die Zuschauer mit hochkarätigen neuen Shows in ihren Bann ziehen. Wie immer wird das beliebte „Umsonst und Draußen“-Programm bei schlechtem Wetter in den Saal des Piesberger Gesellschaftshauses verlegt – schließlich kann auch dort „geackert“ werden.