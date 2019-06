Osnabrück. In Osnabrück solle jedes Kind schwimmen können, forderte vorige Woche der Osnabrücker Rat. An der Elisabethschule ist das in diesem Jahr schon so. Damit gewinnt die Grundschule den diesjährigen Schulschwimmpokal der DLRG.

„Wir haben aber auch ein bisschen Glück, dass das Thema bei den Eltern präsent ist“, verrät Anne Liess, Lehrerin und Schwimmbeauftragte der Schule. Schon bei der Einschulung rate man diesen, den Kindern Schwimmen beizubringen. Das führe dann dazu, so Anne Liess weiter, dass in der dritten Klasse, wenn der Schwimmunterricht anstehe, die meisten Kinder schon schwimmen können und im Rahmen der Schulbildung dann Jugendschwimmabzeichen in Bronze und Silber machen können.



Schulschwimmpokal

Und genau das sind die Kriterien, die die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) für die Verleihung des Schulschwimmpokals anlegt: Sie fragt seit 47 Jahren jährlich bei den Grundschulen an, und diese übermitteln sowohl Schülerzahl der vierten Klassen sowie welche Schwimmabzeichen die Kinder dort erworben haben. Daraus errechnen die Ehrenamtlichen einen Quotienten. Die Schule mit dem höchsten Wert gewinnt. An zwei Schulen, die in diesem Jahr ihre Zahlen mitteilten, gab es keine Nichtschwimmer, eine davon war die Elisabethschule. Alle Schüler hatten mindestens das Seepferdchen-Abzeichen.

„Wobei wir Eltern immer raten, auch wenn das Kind dieses niedrigste Abzeichen erworben hat, noch mit mindestens einem Auge darauf zu achten, wenn der Nachwuchs ins Wasser geht“, betonte Doris Niehoff von der DLRG. Davon, dass die lieben Kleinen wirklich sicher schwimmen, könnten Eltern erst bei den höheren Abzeichen ausgehen.

Schwimmen zu können ist wichtig

Die Pressesprecherin der DLRG überreichte den Schülern der Elisabethschule am Stern-Wandertag, bei der die Klassenstufen sternförmig zur Schule zurück wandern, nachdem sie mit Bussen in verschiedene Stadtteile gefahren sind, und der mit einem großen Schulfest endet, einen Pokal, eine Urkunde, sowie Buchpreise.

„Wasser in allen Formen hat insbesondere auf Kinder eine große Anziehungskraft, obwohl es auch große Gefahren birgt. Darum ist es nicht nur für den Nachwuchs so wichtig, schwimmen zu können“, sagte Doris Niehoff am Rande der Preisverleihung. Schulleiter Georg Jansen-Wätjen und Lehrerin Anne Liess nahmen den Preis stellvertretend für die Schüler entgegen.

Schon im Schuljahr 2013/2014 konnte die Elisabethschule den von Friedhelm Lang initiierten Schulschwimmpokal gewinnen. Im vergangenen Jahr belegte die Schule den dritten Platz.