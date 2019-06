Osnabrück. Politische Paukenschläge bestimmen den Juni 2019. Das Einkaufszentrum am Neumarkt wird nicht gebaut und die Umgestaltung des Platzes wird ausgesetzt. Im Landkreis wird die Grüne Anna Kebschull überraschend zur neuen Landrätin gewählt. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem Monatsrückblick für die Region Osnabrück.

Mit Pauken und Trompeten geht das 6. Deutsche Musikfest in Osnabrück zu Ende. Vier Tage lang brachten 300 Orchester die Stadt zum Klingen und Tanzen. Zum großen Finale versammeln sich 1.500 Musiker vor dem Dom zu einem Gemeinschaftskonzert, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnimmt – allerdings nur als Redner. Mit einem Festumzug durch die Innenstadt verabschieden sich die Blasmusiker aus der Friedensstadt.

Nach den musikalischen folgen die kommunalpolitischen Paukenschläge. Der Centerentwickler Unibail Rodamco Westfield (URW) gibt bekannt, dass er am Neumarkt kein Einkaufszentrum errichten wird. Der Grund ist der Anstieg der Baukosten von ursprünglich kalkulierten 130 Millionen auf über 175 Millionen Euro. Eine Refinanzierung über Mieteinnahmen erscheint unter diesen Umständen unmöglich. Ob und wann das Quartier jetzt neugestaltet wird, hängt allein vom Eigentümer der Grundstücke, URW, ab. Andreas Hohlmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Unibail-Rodamco-Westfield Germany, hält eine „gemischt genutzte Immobilie“ für möglich. Die Stadt kann nur hoffen, dass der Konzern seine Immobilie nicht verkommen lässt und bei der Entwicklung neuer Konzepte konstruktiv mit der Kommunalverwaltung zusammenarbeitet. Die Gegner des Einkaufszentrums haben in den letzten Jahren zahlreiche Ideen für die Nutzung des Geländes ins Spiel gebracht: Uni-Einrichtungen, Wohnungen, Nahversorger und Dienstleistungsunternehmen.

Wenige Tage nach dem Aus für das Einkaufszentrum folgt der nächste Paukenschlag: Die Umgestaltung des Neumarkts verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Ursprünglich sollte der Bereich zwischen Hasehaus, Ledenhof und Johanniskirche ab Mitte August neu gestaltet werden. Der Entwurf des Planungsbüros Lützow 7 aus Berlin sieht eine grau gestreifte Betondecke für den Platz vor. Zwei Monate vor Baubeginn werden auf dem Rosenplatz, der vor acht Jahren eine ähnliche Betondecke erhielt, Risse und Löcher entdeckt. Bevor die Bauarbeiten auf dem Neumarkt starten, soll jetzt zunächst die Ursache für die Bauschäden auf dem Rosenplatz ermittelt werden. Die europaweite Ausschreibung für die Arbeiten wird gestoppt. Damit ist der Zeitplan, nach dem der Platz im Herbst 2021 fertig sein sollte, nicht mehr zu halten. Die Stadtwerke können ihre Planungen nicht so kurzfristig rückgängig machen. Ab Anfang Juli werden die Busse umgeleitet und halten nicht mehr auf dem Neumarkt sondern im Bereich Lyrastraße/Neuer Graben/Ledenhof und Wittekindstraße/Möserstraße.

Ein anderes Großprojekt erhält dagegen grünes Licht: die Reform der Mittelstufe an den Osnabrücker Schulen. Nach zehnjähriger kontroverser Diskussion stimmt der Rat für eine Neuordnung der Sekundarstufe I. Die Möser-Realschule, die Hauptschule Innenstadt und die Förderschule an der Rolandsmauer werden zur Neuen Schule Innenstadt (NSI) zusammengelegt. Die NSI soll eine Oberschule mit dem Schwerpunkt berufliche Bildung werden. Gleichzeitig sollen alle städtischen Realschulen in Oberschulen umgewandelt werden. Die Felix-Nussbaum-Hauptschule wird auslaufen. Zum Abschluss soll eine weitere Oberschule oder Integrierte Gesamtschule (hier soll eine Elternbefragung Klarheit bringen) gegründet werden, deren Start zum Schuljahr 2026/27 geplant ist.

In Stadt und Landkreis wird der Eichenprozessionsspinner zum Problem. In Osnabrück wurden seit Ende Mai dieses Jahres rund 100 Gespinste des Eichenprozessionsspinners gefunden. Im Vorjahr wurden nur acht Fälle dokumentiert. Im nördlichen Landkreis sind 6.500 Bäume betroffen. Überall sind Spezialfirmen unterwegs, um die Schädlinge von den Bäumen abzusaugen – angesichts der vielen betroffenen Bäume eine Sisyphusarbeit. So muss die städtische Kita am Schölerberg bis zum Beginn der Sommerferien auf Empfehlung des Gesundheitsamtes geschlossen werden, um Kinder und Erzieherinnen nicht zu gefährden.





Rund um Osnabrück

Mit einem Paukenschlag endet die Landratswahl im Landkreis Osnabrück. Anna Kebschull (Bündnis 90/Die Grünen) wird neue Landrätin. In der Stichwahl setzt sie sich mit 52,8 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Michael Lübbersmann (CDU) durch, auf den 47,8 Prozent der abgegebenen Stimmen entfallen. Damit wird die CDU zum ersten Mal seit 1946 nicht mehr den Landrat stellen. Mit Kebschull wird auch zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Landkreises stehen.

Überraschend endet auch die Mitgliederversammlung der CDU in Hasbergen. Der Vorsitzende der Jungen Union, Nico Waldmann, wird zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die Führungsstil der bisherigen Vorsitzenden, Susanne Breiwe, war in den letzten Jahren heftig kritisiert worden. Zwei Mal hatten sich Mitglieder von der CDU-Gemeinderatsfraktion abgespalten. Auf der Versammlung wollte sich Breiwe jetzt als Teil einer Doppelspitze mit Nico Waldmann zunächst für weitere zwei Jahre als CDU-Vorsitzende wählen lassen. Doch die Mitglieder lehnen eine Doppelspitze ab. Daraufhin erklärt Breiwe, dass sie nicht mehr für eine Neuwahl des Vorstandes zur Verfügung steht. So bleibt der 24-jährige Student Nico Waldmann als einziger Kandidat übrig.



In Bad Iburg ist die Zukunft der Glaner Grundschule auch im Juni das Thema Nummer eins. Das Verwaltungsgericht Osnabrück gibt dem Eilantrag von zwölf Bad Iburger Ratsmitgliedern statt. Damit ist der Beschluss zur Schließung und Verlegung der Grundschule Glane vom 2. Mai 2019 aus formalen Gründen rechtswidrig. Zugleich startet ein Bürgerbegehren zum Erhalt der drei Bad Iburger Grundschulen Glane, Ostenfelde und Am Hagenberg sowie der drei Turnhallen. Weniger als eine Woche nach Beginn der Unterschriftensammlung wird das notwendige Quorum von 907 Unterschriften von wahlberechtigten Bad Iburgern übersprungen. Sobald die Unterschriften von der Stadtverwaltung geprüft wurden, muss innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid durchgeführt werden.

Mit einem großen Fest geht in Wallenhorst der Bürgerbus an den Start. Als Linie 515 fährt der Bus dorthin, wo der öffentliche Nahverkehr nicht hinkommt, mit einem verlässlichen Fahrplan über Rulle-Ost durch die vier Wallenhorster Ortsteile über die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen bis zum Rathaus in Wersen und wieder zurück – und das viermal am Tag für einen Euro pro Fahrt. Fahrgäste können an 82 Haltestellen zusteigen.

Im Prozess um einen toten Säugling aus Georgsmarienhütte wird der 25-jährigen Vater vom Vorwurf freigesprochen, seinen drei Monate alten Sohn zu Tode geschüttelt zu haben. Für das Gericht steht fest, dass der Säugling zu Tode geschüttelt wurde, ein eindeutiger Täter lasse sich jedoch nicht ermitteln. In seiner Urteilsbegründung geht der Vorsitzende Richter Ingo Frommeyer auch darauf ein, dass der Säugling in seinen wenigen Lebensmonaten zahlreiche Verletzungen erlitten hatte, die nach Überzeugung der Kammer eindeutig die Folgen eines Missbrauchs seien. Auch hier könne aber nicht eindeutig festgestellt werden, ob Vater oder Mutter ihrem Sohn die Verletzungen beigebracht hätten.

Blick nach Nordrhein-Westfalen

Nach 20 Jahren verabschiedet die evangelische Kirchengemeinde in Alt-Lotte ihren Pastor Detlef Salomo in den Ruhestand. Aber so ganz geht er nicht. Salomo bleibt auch als Ruheständler dem Gemeindeleben erhalten und steht nach einer Pause für Predigten, Vorträge oder als Mitglied in Ausschüssen zur Verfügung. Salomos Nachfolger wird Iven Benck, Pfarrer aus Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern.

In Lotte und Westerkappeln finden die Veränderungen in der Schullandschaft mit dem Ende des Schuljahres ihren Abschluss. Die Gemeinschaftshauptschule Lotte und die Realschule Westerkappeln entlassen ihre letzten Jahrgänge. Damit endet ihre fünfjährige Auslaufzeit. Seit dem Start der Gesamtschule Lotte/Westerkappeln zum Schuljahr 2014/2015 hatten die beiden Schulen keine neuen Schüler mehr aufgenommen.