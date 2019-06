Osnabrück. Für ihre Kinoprogramme werden das Cinema-Arthouse und das Kino in der Lagerhalle alljährlich von der Nordmedia ausgezeichnet. Diesmal gibt es trotzdem eine Besonderheit.

Alljährlich im Sommer vergibt die Nordmedia, die Medienförderanstalt für Niedersachsen und Bremen, die Kinoprogrammpreise Niedersachsen-Bremen. Die diesjährige Verleihung in Gronau an der Leine war aus Osnabrücker Sicht eine ertragreiche Veranstaltung: Das Cinema-Arthouse und das Filmtheater Hasetor erhielten einen Spitzenpreis, nämlich den Kinoprogrammpreis in der Kategorie gewerbliche Filmtheater, der mit 3500 Euro dotiert ist. Die beiden Kinos werden damit für ein "herausragendes Jahresfilmprogramm" ausgezeichnet.

Als nichtgewerbliches Filmtheater wurde das Kino in der Lagerhalle für ein "hervorragendes Jahresfilmprogramm" ausgezeichnet. Diese Kategorie ist mit 750 Euro dotiert. Und auch das Filmtheater Universum in Bramsche darf sich über den Preis und das Preisgeld freuen.

Nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäffer erklärte: „Die Kinolandschaft in Niedersachsen und Bremen ist geprägt durch qualitativ hochwertige Programme, die dank des hohen Engagements der Kinomacher einen sehr wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt leisten.“ Übergeben wurden die Urkunden als „Preispatin“ von der Schauspielerin Marleen Lohse, die zudem ihren neuen Film „Cleo“ vorstellte.