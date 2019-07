Osnabrück. Mit dem Titel "Staatlich geprüfter Betriebswirt" haben 48 Absolventen ihre Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen am Osnabrücker Pottgraben abgeschlossen. Hilfestellung zu der Frage, wie es für sie nun weitergehen kann, gab der Festredner der Entlassungsfeier Ralf Lembeck, Personalleiter bei H. Gautzsch Münster.

2400 Stunden und 56 bis 59 Prüfungen später haben die Absolventen der BBS Pottgraben ihre Ausbildung abgeschlossen. Berufsbegleitend besuchten sie drei Tage in der Woche die Abendkurse, um einen höheren Bildungsgrad zu erreichen und sich für neue Berufsaussichten zu qualifizieren. Nach drei Jahren haben sie jetzt ihren Abschluss erreicht, der im Deutschen Qualifikationsrahmen dem Niveau sechs zugeordnet wird und dem Bachelor-Niveau entspricht. Damit haben sich die Schüler des Abschlussjahrganges der Klassen FB 16A3 und FB 16B3 nun für Führungsaufgaben im Bereich des mittleren Managements qualifiziert.

Die Absolventen haben diese Ausbildung neben ihrem eigentlichen Beruf ausgeübt und stehen jetzt vor der Frage, ob sie tatsächlich eine Führungskarriere oder doch eine Fachkarriere anstreben sollen. Zu ihrer Entscheidungsfindung gab ihnen Festredner Ralf Lembeck, Personalleiter bei H. Gautzsch Münster, wichtige Tipps. So könne ein Blick in die eigene Vergangenheit darüber Aufschluss geben, ob man sich zum Beispiel schon während der Schulzeit für das Amt als Klassen- oder Schulsprecher interessiert habe. Letztendlich sei es "eine letzte Selbsterfahrung", für welchen Weg sie sich entscheiden werden, wie Holger Witschel, Abteilungsleiter für Fort- und Weiterbildung, sagte. Fest stünde für Lembeck, aus seiner Sicht als Personaler, dass den Absolventen zusammen mit ihren Zeugnissen auch ein Unterschrift-bereiter Arbeitsvertrag ausgehändigt werden könnte, da sie mit dieser Ausbildung alles bewiesen hätten, was einem Personaler wichtig sei.

Im Anschluss an die Zeugnisausgabe erhielt die Absolventin Carina Schowe eine besondere Belobigung als Jahrgangsbeste.